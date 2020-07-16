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【異動股】合生創展曾飆10% 盈喜料中期多賺60%

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內房股今早跌幅相對輕微，個別逆市走高。

合生創展(00754)發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年增長約60%，股價今早曾急升10.3%，高見9.44元，最新升8.3%報9.27元，成交有2925萬元。

合生創展去年中期純利26.55億元，即意味稍後公布的中期純利約42.46億元。

寶龍地產(01238)曾升近3%，最新升2.3%報4.92元，成交增至1455萬元。公司較早前公布6月銷售按年上升54.5%。

綠城中國(03900)及越秀地產(00123)均升近2%。

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