港股直擊 即巿股評

噚日下晝出咗去睇牙科，其實喺星期一姑娘已經打過嚟話唔洗牙，不過由於之前患上牙周病問題，依家兩個牙醫要我每半年要見佢哋一次，咁點都要去嘅。最後牙醫幫我檢查完之後就叫我走，錢都無收，或者連佢都覺得喺呢個疫情之下，都唔知點幫我檢查。

一大清早起身，唔知點解硬係覺得今日係星期五，然後下個星期到我home office，是但啦，工都係要返架啦，同港交所(00388)一樣，除非八號波啫。

恒指今朝開市報25549點，升68點；至依家10點1分，恒指倒跌37點，做緊25444點，日線圖上恒指現水平同20天線(25205點)愈嚟愈近，而呢個水平亦都同「上升軌」幾乎重疊；若然恒指目前嘅走勢真係如之前所畫嘅一浪高於一浪，而依家只係處於下行浪嘅位置，咁即係話當落到20天線/「上升軌」附近時，隨時都可以做博反彈嘅心理同策略上嘅準備。BTW，下方50天線(24545點)已升穿100天線(24479點)，「黃金交叉」訊號發出，都幾配合預期嘅上行之勢。

至不過開恒指牛熊證街貨圖後，就會見到恒指現價其實同牛證街貨非常之近，最貼價嘅牛證街貨為25200至25299點，呢度有相當於437張期指，按截至10點13分恒指做過25342點計，其實同最貼價牛證其係爭43點就入到門口。至於重貨區就仍然喺24900至24999點，呢度有相當於1245張期指。

熊證方面，最貼價層為25900至25999點，呢度有相當於291張期指，同恒指現價(10點15分mark 25329點計)比，相爭成571點。

望住呢個走勢圖同街貨圖，係呀，又係技術分析VS街貨圖嘅時間啦，按照過去嘅贏輸比例，我就梗係投街貨圖一票啦，大不了向下插完之後，個市又火速抽返上嚟啫，轉5分鐘圖見依家恒指落到嚴重超賣水平，恒指熊(54251)，收回價25976點，同現價有逾500點差距，同一收回價中槓桿第二高，勝在低街貨，等5分鐘圖SlowSTC(14,3)上返去超買水平先至吼位入，點都要day trade。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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