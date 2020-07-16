港股直擊 即巿股評

發盈警的安踏(02020)，股價今早低開2.1%，造71.8元，成交金額910萬元。

集團料中期盈利減少不超過35%，該公司上年同期盈利為24.83億元。

該公司解釋，盈利減少主要由於新冠疫情影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏及FILA品牌業務的毛利率均略為下降；應收貿易賬款虧損撥備增加；以及整體員工成本上升。

對手李寧(02331)跟大市造好，今早高開1.6%；特步(01368)也高開0.9%。

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