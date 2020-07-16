港股直擊 即巿股評

高盛業績好過預期，加上市場對研發新冠肺炎疫苗前景樂觀，隔晚美股再度抽高，道指更連升第四日，但市場關注中美尤其南海局勢，ADR預計港股仍能高開，但受制十天線(現處25761)。

道指開市後一度抽高428點，重上兩萬七關，最多曾升428點，高見27071點，但獲利盤湧現，道指升幅大縮至49點，低見26692點，尾市重拾動力，最終全日揚227點或0.85%，報26870點，為連續第4個交易日造好。標指收市升0.91%，收報3226點，收復年初至今的跌幅。納指升0.59%，收報10550點。小型股指數羅素2000 (Russell 2000)扯升3.5%，為6月初以來最大單日升幅。。

業績好過預期的高盛，全日升1.3%；研發新冠肺炎疫苗商商莫德納(Moderna)再飆6.9%；郵輪股挪威郵輪及皇家加勒比分別爆升21.2%和20.7%；中概股金融界與道瓊斯簽署合作協議，一度狂升3.3倍，更觸發升停板，收市仍狂升93.3%；不過，科技股部分仍有沽壓，亞馬遜挫2.4%，Netflix回吐0.3%；ZOOM跌1.5%；拼多多下滑2.3%。

美國原油庫存跌幅較預期大，支持國際油價周三造好，但石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)落實調低減產幅度的行動，令油價升勢受限。倫敦布蘭特期油收市升89美仙或2.1%，每桶報43.79美元。紐約期油收市升91美仙或2.3%，每桶報41.2美元。另外，紐約8月期金收升0.02%，報每盎斯1813.8美元。

美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，稱7月初幾乎所有轄區的經濟活動都出現回升，但表現仍遠遜新冠肺炎疫情爆發前的水平。

人民幣離岸價升穿七算，隔晚曾升285點子收6.9819兌一美元，最新造6.9857，回落38點子。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價大致造好，騰訊(00700)ADR收報541.18，跌1.82元；滙控(00005)ADR折合港元計收報37.63元，升0.43元；阿里巴巴(09988)ADR收報241.49元，跌1.91元；網易(09999)ADR收報146.43元，跌2.47元；京東(09618)ADR收報242.45元，升1.25元，國壽(02628)ADR收報19.18元，微升0.12元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.84元，升0.03元；中石油(00857)ADR收2.71元，升0.01元；中石化(00386)ADR收報3.39元，升0.03元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.33元，升0.28元；聯通(00762)ADR收報4.6元，微升0.01元；中電信(00728)ADR收報2.3元，微升0.02元。

ADR港股比例指數報25508，較周三恒指收市升26點或0.11%。

焦點股份

中芯(00981)：今早於上海科創板掛牌，其A股定價為27.46元人民幣，A股上市編號為688981。

安踏(02020)：發盈警，料中期盈利減少不超過35%，該公司上年同期盈利為24.83億元。該公司解釋，盈利減少主要由於新冠疫情影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏及FILA品牌業務的毛利率均略為下降；應收貿易賬款虧損撥備增加；以及整體員工成本上升。

康龍化成(03759)：發盈喜，料中期盈利大升1.8至2.1倍，因上半年主營業務營業收入穩步增長，運營效率逐漸提升，盈利能力提高。

九毛九(09922)：以先舊後新方式，配售合共8600萬股，每股配售價11.8元至12.18元，集資最多10.47億元。配售價較昨日收市價12.68元，折讓3.94%至6.94%。

正通汽車(01728)：以先舊後新方式，配售最多2.45億股，每股配售價介乎1.09元至1.12元，集資最多2.75億元。配售價較昨日收市價1.29元，折讓13.18%至15.5%。

富力(02777)：收到中證監有關實施H股全流通計劃的正式批准，該公司獲准把全部22.07億股境內未上市股份，轉換為境外上市股份，並於港交所上市。