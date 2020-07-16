即巿股評 港股直擊

中美角力加劇，內地汛情未減，滬深300指數昨天再跌62點(1.3%)，收報4744點，但由年內低位計升幅仍然驚人，達35.4%；上證指數及深證成份指數同期也分別進賬27%和42.5%。

A股在3月中旬觸底後拾級而上，踏入下半年前後牛氣漸盛，滬深300於第二季最後一個交易日起連漲8天，累飆17.8%，期間兩市成交猛增，至7月2日突破1萬億元(人民幣．下同)且交投保持壯旺，價量俱升，強勢一時無兩，卻令投資者把這次牛市和2015年「大時代」相提並論。

今次A股上揚也具基本因素配合。新冠肺炎疫情在內地最早爆發，由於初期迅速實行嚴厲的封城圍堵措施，有效阻止病毒擴散，經濟活動亦得以較快重啟。受惠生產逐步回復正常、醫療產品出口激增、受抑制的需求釋放等，中國6月外貿率先報捷，以美元計出口和進口按年上升0.5%及2.7%，皆優於市場預測的下跌2%與9%。

國家統計局今天(16日)將公布多項經濟數據，其中較矚目的是第二季GDP，分析預料按年增長2.4%至2.9%，扭轉首季萎縮6.8%的歷來最差表現。據IMF估計，中國是全球唯一能夠在2020年GDP保持增長的國家，有望勝過歐美其他主要經濟體，A股順勢造好也不無道理。

另外，自從疫情肆虐以來，中央採取一系列超常規寬鬆貨幣政策，中航證券認為，此舉促成社會融資和M2快速反彈，今年第一季末M2總量擴至208萬億元，令M2對GDP比例提升到2.18倍，較去年底的2倍為高。內地貨幣流動性充裕，同樣有利股市。

官媒早前唱好成為A股炒上的導火線，《中國證券報》發表頭版評論文章指出，內地經濟基本面向好趨勢未變，資本市場改革（例如創業板註冊制、再融資新規落地、指數編製方法調整）加速釋放制度紅利、增量資金持續湧入等利好因素，令股市有必要、有條件、有基礎產生「健康牛」。官媒助力，拉動指數及個別板塊進一步飆升。

提到「A股牛」，市場或會擔心重蹈「大時代」期間股市幾個月內即「牛轉熊」的覆轍，原因之一是兩市融資（孖展）餘額已連漲12日，創2019年2月以來最長上升紀錄，截至本周二(14日)累計達1.34萬億元。惟附【圖】所見，現在內地投資者借孖展入市的金額，與2015年高峰時的2.26萬億元相比，依然距離極遠；再者，滬深300目前市盈率約18.4倍，亦較當年的22.5倍為低，說A股短期超買尚可，卻難斷言呈泡沫化，爆煲更無從談起。

基於疫情初步受控、經濟活動復甦、政策繼續支持等原因，按照過去20年歷史數據，高盛估算，滬深300在充裕流動性刺激下，未來3個月最多可漲15%，或預視A股短期仍有上升空間，牛市暫時未完結。

信報投資研究部

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