港股直擊 即巿股評

憂中美爭拗升溫，港股先升後回。恒指大幅高開410點，報25888屬全日高，之後升勢不保，曾倒跌178點，低25299全日低，午後好淡拉鋸，最終收報25481，微升3點或0.01%。

北水淨流入降至20.53億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有11.91億元淨入；美團點評(03690)有2.94億元淨入；小米(01810)有6305萬元淨入；舜宇(02382)有7892萬元淨入。相反，中芯(00981)有11.39億元淨走；華虹半導體(01347)有2715萬元淨走；微盟(02013)有3583萬元淨走。

醫藥股方面，平安好醫生(01833)有2.79億元淨入；石藥(01093)有2.37億元淨入；復星醫藥(02196)有2221萬元淨入；三生製藥(01530)有131萬元淨入。相反，微創醫療(00853)有7491萬元淨走。

其他藍籌方面，建行(00939)有2.49億元淨入；友邦保險(01299)有2.26億元淨走。

汽車股方面，比亞迪(01211)有8638萬元淨走。相反，電池股天能動力(00819)有1986萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、美團、友邦、華虹、好醫生、舜宇、建行及復藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、微創、比亞迪、天能、微盟、美團、石藥及三生製藥。