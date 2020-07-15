港股直擊 即巿股評

新冠肺炎疫苗測試進展佳，隔晚美股道指勁升556點，但投資者擔心中美爭拗沒完沒了，中港股市高開低走，全日波幅589點，恒指最終仍能微升，國指卻要下跌收市。

恒指大幅高開410點，報25888，為今早高位所在，獲利盤湧現下，十天線(現處25746)得而復失，大市更升勢不保，一度倒跌178點，低見25299，臨近午市跌幅略收歛。午後大市好淡拉鋸，於25450點附近上落，最終恒指收造25481，微升3點或0.01%；國企指數收報10390，跌14點或0.14%，大市全日成交1641.7億元。

大市上升比例41%，下跌比例為59%。

即月期指收造25494，跌45點或0.18%，高水12點，成交有14.86萬張。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，取消香港特殊待遇。中國外交部發布聲明稱，中國政府堅決反對美方將美國會通過的所謂《香港自治法案》簽署成法，予以強烈譴責。中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

道指期貨最新造26707，升216點或0.82%，標指與納指期貨分別升0.62%和0.41%。

騰訊(00700)力撐大市造好，向恒指貢獻100點，全日升3.4%；滙控(00005)升1%；港交所(00388)也升0.2%；申洲(02313)升4.7%，為表現最佳藍籌；友邦(01299)下滑0.7%；建行(00939)走低1.3%；平保(02318)降0.8%；工行(01398)跌1.4%。

焦點板塊

5G及手機股：英國2020年後不再購買華為5G組件，2027年底前更徹底清除5G網絡中華為設備，相關股份捱沽。瑞聲(02018)插5.9%，為表現最曳藍籌；舜宇(02382)挫3.1%；比亞迪電子(00285)跌1.1%；丘鈦(01478)挫4.7%；中興(00763)跌3.1%；京信(02342)挫3.4%；鐵塔(00788)也跌2%；華為概念股中軟國際(00354)也挫4.4%。

晶片股：沽壓亦顯著，明日將於上海科創板掛牌的中芯(00981)，股價創新高曾飆7.5%見44.8元，收市卻倒插8%，為全日最高成交金額股份。華虹(01347)也瀉7.4%；上海復旦(01385)跌1.2%；ASM(00522)跌2.7%，暫錄四連跌。

物管股：逆市跑出，雅生活(03319)飆5.5%；保利物業(06049)彈升7.1%，更錄四連升；中海物業(02669)微漲0.2%；奧園健康(03662)升1%；永升(01995)揚2.8%；碧桂園服務(06098)與弘陽服務(01971)創上市後新高，全日升3.2%和5.1%；建業新生活(09983)漲3.9%。

新股：6隻新股掛牌，祖龍娛樂(09990)收報20.3元，較招股價11.6元，飆75%；華夏視聽教育(01981)收報4.92元，較招股價3.1元，高58.7%；內地綜合遊戲發行商及開發商新娛科控股(06933)收報1.7元，較招股價1.63元，高4.3%；內地乙醇生產系統生產商中科天元(01156)收報0.7元，比招股價0.98元，低28.6%；內地房產商港龍中國地產(06968)收報3.92元，低招股價3.93元，低1仙。

焦點股份

思摩爾(06969)：以上市後最高位35元收市，全日勁飆20.5%，成交有20.7億元。國泰君安發表報告，思摩爾市佔率快速攀升，加上進軍醫藥市場，故首予「增持」評級，目標價58.05元，折合2021年50倍預期市盈率，相當於3000億元人民幣市值。

新東方在線(01797)：盤中也創上市高，全日急升7.5%，成交金有5.3億元。內地券商東方証券周日發表報告，認為新東方在線旗下東方優播，業務正持續健康發展，維持「買入」評級，升目標價至49.11元。

香港電視(01137)：本港第三波疫情嚴峻，港視全日抽高5.9%，成交有1.4億元。

君實生物(01877)：其A股(688180.SH)今日在內地掛牌，但H股大跌13.1%，成交有3.7億元，君實A股全日收151元人民幣，大升1.7倍。

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