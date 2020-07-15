即巿股評 港股直擊

隔晚（13日）美股走勢反覆，標普500指數及納指均先升後跌，最多曾升560點的道指，收市僅得10點（0.04%）進賬。過去幾日，華爾街投資者（或由大戶帶動）一時炒作新冠肺炎疫苖研發前景樂觀，轉個頭又表示擔心疫情惡化，美股也就跟隨疫情相關消息忽上忽落。

受到美股表現影響，加上本港也面對第二波疫情來襲危機，昨天恒指低開109點，跌至25254點才反彈，收報25477，跌294點或1.14%；月初收復的10天又再失守。

中美關係因為《港區國安法》爭議而愈來愈緊張亦壓抑了恒指近期表現。《華爾街日報》引述華府官員報道，白宮上周四已開會討論香港問題，本周準備再開會，可能宣布制裁及其他措施。《華日》報道，美國國務院曾討論打擊香港聯繫匯率制度的方法，但有官員反對，認為全球經濟正受到新冠肺炎疫情重創，不宜實行重大的金融制裁，而且香港金融體系遭制裁，不但香港企業和消費者都受損，對美國及西方國家也會造成重大打擊；一位高官明言已排除針對聯繫匯率的行動。《華日》引述現任和前任美國官員估計，最終可能是採取一些牽涉範圍較窄、較為針對性的制裁。

美國的制裁須待正式公布才知道出手孰輕孰重。7月8日本欄已指出，「消息市」的特性是快來快散，估計華府的制裁措施對港股只會造成短暫影響，何況7月3日誕生的恒指這隻牛是「嚇大的」。

恒指過去一周反覆偏軟，除了因為美國制裁措施尚未明朗化，更多的是受到技術上的阻力。周一本欄已提到，恒指高企於1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上收市，短線或會借中美緊張關係消息而超買調整；更值得一提的是，年初至今的EJFQ圖表顯示，在25500至26000點「最近」出現一個純紅色的成交量密集區，

EJFQ用戶可能沒有留意，直至上周四，這個成交量密集區仍是空白的，亦即是買賣雙方之前並沒有在25500至26000點區間交鋒。有趣的是，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五從81.1%的去年2月以來高位開始回落，周一跌至78.9%；反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，同期間則由2.2%的極度低水平，輕微反彈至3%。本欄的解讀是，這個由沽盤打造的純紅色成交量密集區，某程度是「坐了半年艇」的小量蟹貨鬆綁痕跡。

當然，恒指反覆偏軟，亦包括甚至主要是較早時的「醒目錢」趁高獲利回吐有以致之。但無論如何，平滑中線市寬（10天線高於50天線股份比率）周一剛創55.6%的今年新高，強勢股指數仍遠高於40%的「亢奮區」界線，弱勢股指數則受制於10%以下的「禁閉區」（見5月11日「搏拳實錄」）。如果恒指回測24900至25400點的成交量密集區，老徐仍有興趣long call或short put「玩突破．2」。

老徐