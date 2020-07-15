即巿股評 港股直擊

美股跌入業績期，隔晚由銀行股打頭陣，表現參差，道指低開高走，最終連納指亦能倒升收場，美股做好。侵侵簽署通過《香港自治法案》，市場早有心理準備，港股跟隨美股高開；不過侵侵同時表示同中國暫時未有計傾，完全無意展開第二階段貿易協議談判，甚至再威脅向中國大量加徵關稅，拖累A股走軟，港股亦急轉直下，半日倒跌。

恒指高開410點，報25888點已屬半日高位，其後見獲利盤湧現，10日線(25746)得而復失，其後喺A股拖累下倒跌最多178點，見25299半日低位。中午恒指報收25337點，跌140點；國指中午報收10333點，跌71點。

對於侵侵簽署《香港自治法案》，並取消香港特殊待遇，跟中國內地睇齊，中國外交部例牌強烈譴責，亦表示將作出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。較早前中國已表示制裁四名美國官員，以作為美國向中國四名官員實施制裁嘅反制措施，唔知今次中國會出咩招回應《香港自治法案》。

美國作為西方國家嘅大佬，向中國出手制裁，其他西方國家亦睇餸食飯跟住做。米字旗國就表示2020年唔再購買華為5G組件，2027年底前更徹底清除5G網絡中華設備，市場預期將拖慢全球5G網絡發展。5G概念股及手機設備股捱沽，其實呢一堆股份一直唔算好炒，阿Man寧願集中火力玩新經濟股。

晶片股同樣受壓，中芯(00981)旗下科創板明日上市，早段股價曾升至44.8元新高，但中午側倒跌7.5%。講真中芯因為國策培植本地製作晶片，加埋分拆科創板上市，短短個幾月時間炒高一倍，好明顯係北水嘅暴力式炒法。不過中芯嘅晶片技術落後行業領導者三星及台積電至少兩三代，講緊至少十年時間先追得上，現價炒到過晒籠，有貨都要睇住40元唔守不如食糊將錢袋。

雖然今早A股回調2%，拖累內地券商股下跌，但阿Man仍睇好呢個板塊。上證指數喺3500點前確有啲阻力，但阿爺有心栽培健康牛，回一回氣對後市發展更有利。正好趁今日回調買入內地券商股等開車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)