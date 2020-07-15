港股直擊 即巿股評

憧憬新冠肺炎新疫苗測試進展理想，隔晚美股道指勁升556點，但市場擔心中美爭拗升級，中港股市高開低走，恒指中午更倒跌逾百點，仍守20天線(現處25143)。

恒指大幅高開410點，報25888，為今早高位所在，獲利盤湧現下，十天線(現處25746)得而復失，大市更升勢不保，一度倒跌178點，低見25299，臨近午市跌幅略收歛，最終恒指半日收造25337，跌140點或0.55%；國企指數中午收報10333，跌71點或0.69%，半日成交928.36億元。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，取消香港特殊待遇。中國外交部發布聲明稱，中國政府堅決反對美方將美國會通過的所謂《香港自治法案》簽署成法，予以強烈譴責。中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)下滑0.5%；建行(00939)走低1.6%；平保(02318)走低0.8%；港交所(00388)走低0.6%；但滙控(00005)升0.5%；騰訊(00700)也升1.5%。

焦點板塊

5G及手機股：英國2020年後不再購買華為5G組件，2027年底前更徹底清除5G網絡中華為設備，相關股份捱沽。瑞聲(02018)插6.4%，為表現最曳藍籌；舜宇(02382)挫4.5%；比亞迪電子(00285)挫2.5%；丘鈦(01478)插6.5%；中興(00763)跌3.1%；京信(02342)挫4.5%；鐵塔(00788)也跌2%；華為概念股中軟國際(00354)也跌4.6%。

晶片股：沽壓亦顯著，明日將於上海科創板掛牌的中芯(00981)，股價創新高曾飆7.5%見44.8元，中午卻倒插7.5%，華虹(01347)也瀉7.5%；上海復旦(01385)跌4.6%；ASM(00522)跌3.6%，暫錄四連跌。

券商股：A股高開低走，滬深兩市今早曾挫逾2%，內地券商普跌。中信証券(06030)下滑1.1%；華泰證券(06886)降2.8%；海通證券(06837)跌2.1%；中金(03908)降1.6%；申萬宏源(06806)挫2.7%；國泰君安(02611)跌2.1%；中國銀河(06881)跌2.2%。

焦點股份

偉能集團(01608)：先舊後新方式配售8300萬股，每股作價3.75元，集資3.11億元，中午插12.5%，收3.77元，成交有3.56億元。

德昌(00179)：公布營運數據後，獲瑞信野村升目標價，中午大升9.6%。

中聯重科(01157)：發盈喜兼獲花旗和中金升目標價，半日抽高6.8%。

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