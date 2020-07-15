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今日 11:55 港股直擊 即巿股評

【異動股】遭社保減持A股 交行七連跌暫挫9.5%

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交行(03328)A股遭社保基金減持，H股持續受壓，現造4.5元，挫2%，為盤中低位，成交金額7700萬元。

該股暫錄七連跌，現價計，累挫9.5%。

交行A股(601328.SH)中午報4.97元人民幣，跌1.2%。

港交所披露權益顯示，社保基金昨日減持交通銀行A股(601328.SH)約4232.5萬股，作價5.44元，涉及約2.3億元，交易完成後，社保基金於交行持股由9.09%降至8.98%。

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