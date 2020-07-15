交行(03328)A股遭社保基金減持，H股持續受壓，現造4.5元，挫2%，為盤中低位，成交金額7700萬元。
該股暫錄七連跌，現價計，累挫9.5%。
交行A股(601328.SH)中午報4.97元人民幣，跌1.2%。
港交所披露權益顯示，社保基金昨日減持交通銀行A股(601328.SH)約4232.5萬股，作價5.44元，涉及約2.3億元，交易完成後，社保基金於交行持股由9.09%降至8.98%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
交行(03328)A股遭社保基金減持，H股持續受壓，現造4.5元，挫2%，為盤中低位，成交金額7700萬元。
該股暫錄七連跌，現價計，累挫9.5%。
交行A股(601328.SH)中午報4.97元人民幣，跌1.2%。
港交所披露權益顯示，社保基金昨日減持交通銀行A股(601328.SH)約4232.5萬股，作價5.44元，涉及約2.3億元，交易完成後，社保基金於交行持股由9.09%降至8.98%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
|下一篇：
|人行傳與美團等研數碼貨幣應用
|上一篇：
|【異動板塊】券商股齊捱沽 A股高開後倒跌曾插2%