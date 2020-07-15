港股直擊 即巿股評

噚日完全無做過任何動作，不過就睇中咗隻港交所(00388)，見到佢日線圖上SlowSTC(14,3)高位回落，MACD牛區準備開「熊差距」，重點係有一堆資金走晒入去港交所開好倉，即係話港交所嘅牛證已經儲住咗一堆貨喺度，假使大市要下行搵個股嚟推低佢嘅話，港交所呢堆牛證亦都可以加入，成為推低大市嘅一員。Mark好晒咁多樣嘢，但都只係paper trade上做動作，好歹佢都係強勢股，點都要比返幾分薄面嘅。

今朝恒指開得幾靚仔，喺10天線(25781點)樓上開市，報25888點，升411點，不過到9點半正式開市後就出現高開低走嘅情況，至依家9點58分，恒指升幅收窄至239點，做緊25717點。八掛望埋隻港交所5分鐘圖，走勢同恒指今朝一樣，都係呈高開低走，開市時SlowSTC(14,3)上到6X呢個位之後就回落至目前見到嘅中軸水平，點計都唔係一個好位入市(即使係paper trade都要用返一貫策略架嘛)。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，見到熊證出現咗兩層新增街貨層，最貼價嘅落到去25900至25999點，呢度有相當於217張期指；至於牛證最貼價層為25200至25299點，呢度有相當於150張期指。牛熊中間位 = (25900+25299)/2 = 25599.5點，以依家10點2分計恒指做緊25663點，數值上係偏向熊證區，只不過講緊只係多區區嗰63.5點，又算得係啲咩？分分鐘呢頭upload完條稿，嗰頭已經到步。

返轉頭睇多次恒指日線圖，換條保歷加通道出嚟睇，見到保歷加通道口開始出現收窄嘅現象，幸好整個勢頭仍然向上。忽發奇想換個周線圖出嚟，咦？原來喺周線圖上個星期出現咗「射擊之星」，呢粒「射擊之星」都算係處於近期高位，仲要高位被條100周線阻住，跟手今個星期下行，SlowSTC(14,3)嘅%K線亦剛於超買範圍跌穿%D線，唔通要轉玩長線少少嘅淡倉

今日下晝去睇牙醫，放心，姑娘一早打嚟話唔洗牙，我去其實只係延續上年牙周病嘅例行檢查啫；所以【輪證下半Part】暫停一日。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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