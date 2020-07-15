港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大主要指數全線高收，美國消費數據理想，道指收市急升556點；加上憧憬新冠疫苗研發有重大進展，港股昨日挫近三百點後，今早高開逾四百點，不過之後未能在10天線(約25780)上靠穩。

恒指高開410點或1.61%，報25888，升幅隨即收窄，截至10時20分，恒指升128點，報25605。

國企指數高開151點，報10556，最新升37點，報10442。

內地股市向下，上證指數現報3393，跌20點或0.6%。

重磅科技股昨日受壓，今早普遍回升。騰訊(00700)曾升3.4%，報543元，最新升3%，報540.5元。

美團(03690)高開4%，報205元，最新升2.4%；阿里(09988)升1.6%；小米(01810)升1%。

中芯(00981)明日將於上海科創板掛牌，今早曾升6.2%，高見44.8元新高後沽盤湧現，最新倒跌逾半成。

出口股有追捧，創科(00669)曾升4.5%，見84.5元，創新高；敏華(01999)升逾半成，創新高。

藥股有追捧，中生製藥(01177)創新高，現升3.7%，石藥(01093)亦曾升逾4%，暫為表現最好藍籌。

中資航空股造好，南航(01055)升4.2%。

今日有6隻新股上市，其中祖龍娛樂(09990)交投最活躍，暫時高見18.4元，較11.6元之招股價高出近五成九。