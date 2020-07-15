港股直擊 即巿股評

美股反彈，加上憧憬新冠疫苗研發有重大進展，美股指數期貨及「黑期」今早均顯著造好，重上10天線約25700點水平。

隔晚美股三大主要指數全線高收，美國消費數據理想，6月消費物價指數創近八年最大升幅；加上華爾街大行摩根大通及花旗的季度業績好過市場預期，都對美股有支持。道指26000點失而復得，收報26642點，急升556點或2.1%。科技股早段仍有回吐壓力，尾市回升，收報10488點，升97點或0.94%。標普500指數收報3197點，升幅1.3%。

油價上升，油組及非油組產油國6月份減產幅度超出協議要求。紐約8月期油收報每桶40.29美元，升19美仙或0.47%。另外，油組預料明年全球石油需求將出現創紀錄增長。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，同時簽署行政命令，終止美國對香港的優惠待遇。

最新發表在《新英格蘭醫學期刊》上的Moderna疫苗測試結果指出，該新冠疫苗在所有接受測試的患者體中均產生了新冠病毒抗體，且疫苗產生的中和抗體與已康復患者產生抗體的中上水平相當。Moderna疫苗是可能成功的新冠疫苗中，研發進度最多的疫苗之一。美股期指今早因而走高，旅遊與休閒類股也在盤後大漲。道指期貨最新升266點報26757。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.13元，較本港收市高0.28元；騰訊(00700)ADR收報523.5元，低1.5元；國壽(02628)ADR收報19.35元，高0.25元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.94元，高0.22元；中石油(00857)ADR收報2.74元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報3.43元，高0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.89元，高0.49元；聯通(00762)ADR收報4.72元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報2.31元，高0.02元。

恒指昨日收市報25477，挫294點或1.1%。「黑期」今早最新升388點在25750點附近。

政府收緊多項防疫措施已於今日凌晨零時起生效。另外，澳門宣布今日起經粵澳口岸進入廣東省人士無須隔離14日。

英國政府正式公布禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，當地的電訊營運商由今年底起不能購買華為的5G設備，並要求各電訊公司在2027年前拆除所有華為5G設備。

焦點股份

《彭博》報道，騰訊考慮競購法國遊戲開發公司--Voodoo的少數股權，涉資約5億歐羅(相當於約44億港元)，可能收購兩成至兩成半股權。

中芯國際(00981)在上海交易所公布，A股將於本周四(7月16日)在科創板上市，股票代號(688981.SH)，上市發行價每股27.46元人民幣。

中聯重科(1157)發盈喜，料截至6月底止中期股東應佔淨利潤同比上升47.5%至 63%至38至42億元人民幣。

山東黃金(1787)發盈喜，料中期股東應佔利潤為人民幣10至12.5億元人民幣之間，同比上升80%至110%。

敏實集團(00425)料六個月純利將減少55%至60%。

今早有6隻新股上市，祖龍娛樂(09990)於富途暗盤較招股價11.6元升53%，收報17.78元。中科天元 (01156)於富途暗盤收報1.94元，較招股價0.98元高98%。華夏視聽 (01981)及新娛科(06933)暗盤均造好。大山教育 (09986)及港龍中國地產(06968)則偏軟。