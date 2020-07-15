即巿股評 港股直擊

納指周一(13日)創新高後最多回吐4.2%，市場焦點之一的電動車龍頭Tesla(特斯拉)走勢如出一轍，破頂見1794.99美元即掉頭急插約18%，埋單倒跌3.1%。

Tesla市值周一曾躋身十大，儘管因急瀉保不住，但今年「威水史」依然多籮籮：1月市值膨脹至超過兩家傳統車廠福特(Ford)與通用汽車(GM)的總和；3月在美股崩盤時一度由高位暴瀉六成，大幅反彈後到6月市值超越豐田(Toyota)，成為全球車企一哥；股價步步高升，老闆馬斯克(Elon Musk)身家水漲船高，在彭博億萬富翁指數(Billionaires Index)排名於上星期趕過股神畢非德。

Tesla能夠屢創新高，馬斯克的個人風格自然起推波助瀾作用，惟公司全力拓展電動車形象鮮明，加上最近數季都交出遠勝市場預期的業績，遂令股價獲「基本面」支持，由3月中谷底350.51美元起步，至今勁飆3倍多；然而，往績市盈率高達9500倍，預測市盈率也逾300倍，顯然已形成泡沫，難怪沽空者積極加碼。

S3 Partners資料顯示，7月初Tesla空倉規模破紀錄達190億美元，但在市場資金充裕及投資者對新經濟股愛不釋手下，龐大沽盤反而成了挾倉的重大誘因，帶動Tesla愈升愈有。

Tesla淡友能否扳回一城，要視乎兩項變數：首先，Tesla將於7月22日(下周三)公布業績，很大機會連續4個季度獲利，如續比預測好，勢推升股價；其次，Tesla「快高長大」，股份有望「染藍」，加入標普500指數行列。

美國新能源車企大放異彩，本港汽車股也不輸蝕。附【圖】所見，在EJFQ系統內25個行業中，汽車板塊由3月低位及7月迄今計算名列前茅。此外，不論是無基準或以恒指為基準的RA+輪動圖，汽車板塊都處於領先方格，反映走勢強勁。

本港上市汽車股跑出的原因與Tesla不盡相同，其一是內地經濟喘穩，銷售回暖。值得留意的是，汽車與房產產業鏈覆蓋面廣泛，屬推動整體經濟的重要行業，由於「房住不炒」，中央若要繼續穩經濟，汽車行業政策料將利好，令板塊受惠。

兩大權重股份向好亦是板塊表現突出的原因。比亞迪(01211)近日推售新型號搭配5G的電動車，股價終刷新紀錄；至於另一巨擘吉利(00175)，6月底披露計劃在內地發行人民幣股份集資，在中概股回歸下，吉利選擇「回A」，或能乘A股大勇，儲備更多彈藥應付日後拓展。

港股昨天回吐，汽車股最弱，吉利及比亞迪分別下挫5%和8%。不過，行業持續注入新科技(電池、5G、無人駕駛等)，已脫離舊經濟陣營，再加上政策支持，龍頭股即使難媲美Tesla，於調整後預料較具吸引力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容