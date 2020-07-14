即巿股評 港股直擊

最近努力研究開發一種新的模型和方法，來幫助我們更好的判斷市場。

在各種分析流派中，資金流是一種漸少人提及卻是實戰性較强的分析方法。

較爲知名的投資者例如Jesse Livermore, Richard Wycoff都是表表者。

其後又有Market Profile，四度空間圖表的進一步發展。

到了現代電腦幫助下，已經是使用volume profile來更加細緻地繪出圖表。

這門技術之所以實戰性強，我認爲他主要反映了市場的最基本原理就是law of demand and supply，供求關係法則。

從市場的實際成交情況來窺看買賣雙方的力量，意願，攻守的區域等很有價值的信息。

對於我們來説，參考價值在於更好的理解和跟隨市場趨勢。

尤其對於短期走勢發展，市場在關鍵時刻或者位置出現決勝負之後，通常都會順應勝利的一方行走一段時間，直到去到下一個關鍵時刻或者位置。

正如四度空間所講的何時何人何地的概念一樣。

這樣令到市場分析突然變得立體了起來。

支持阻力位爲什麽變得重要？原來在這裏曾經出現過激烈的廝殺和爭奪。堆砌了很多資金，表示這裏好淡雙方的意見分歧强烈，在當時又分出了勝負。

由於勝負已經分出，該處就自然成爲了勝利一方的防守堡壘。

用投資的話語來説，這裏做了很多倉，是成本所在，事關自然重大。

從大戶的角度來説，止損位就會在該成本價附近，專業的交易員會盡量保護手裏的倉不會由盈利轉虧損。

當趨勢形成時，下降趨勢中阻力不斷下降，上漲趨勢中支持不斷提高，贏的一方力量隨著堡壘推動不斷增强。

假如堡壘被對方打穿，自然會引發止損盤，甚至反手跟隨。這就形成了反轉。

從以上的形容，可以略窺資金流分析的原理。

又由於這種分析方法與我們常用的時間價格形態都不一樣，雖然這不過是表象和内因而已，但就算切入點不同，已經可以作爲輔助工具來驗證，以及客觀判斷和改善入市出市位。

具體分析案例，待後期才講。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。