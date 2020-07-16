即巿股評 港股直擊

新冠狀病毒疫情有重新抬頭的跡象，美國上周五新確診病例超過67,000宗，是疫情以來單日最高數字。在過去一個月，包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、密歇根州和德克薩斯州等6個州份的確診數目激增，部分州份已暫停重開或打算撤銷重啟經濟計劃。除了持續上升的病例外，上周的死亡人數更是過去數月以來首次上升。

疫情二次爆發，迫使美國更多地方需要考慮重新實施封城措施，這勢必令經濟活動再次陷入停滯的狀況，並拖累美國本土經濟復甦步伐從“ V形”變為“ U形”甚至是最壞的“ L形”。而《黑天鵝》作者塔利伯（Nassim Nicholas Taleb）早前接受訪問時也表示，儘管股市呈現上漲，但疫情已在部分地局開始加劇，並已威脅到實體經濟根本無法如大部分投資者所預期般出現“ V形”反彈。

聯儲局早已將利率削減至0％至0.25％水平，再加上瘋狂「印鈔」，但迫在眉睫的財政懸崖，令這種派錢的方法已不可能持續。一旦國會全面停止經濟援助，可能會間接令本土消費市場出現崩潰，理由是目前美國有四分之一以上的個人收入都依賴政府的直接補貼。以目前的情況來看，冠狀病毒的擔憂將在很長一段時間內困擾著經濟和市場，意味將對很多行業產生難以逆轉的負面影響，經濟活動正常化（back to normal）的預期恐怕難以實現。

塔利伯認為，尾巴事件屬於極端的情況，發生的概率理論上是非常之低，但面臨未來的高度不確定性下，發生罕見事件的機率卻在上升，投資者應做好「尾巴風險」（tail risk）的對沖準備。市場上也有所謂「Tail Risk ETF」（代號為 TAIL），但在波動性降的情況下會產生負回報。當然，萬一市況因第二波疫情再現劇烈震盪，會是其中一個可以考慮的避險工具。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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