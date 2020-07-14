即巿股評 港股直擊

某電影台推出主題放映「那些不能馬上明白的事」，當中選戲合晒合尺，過癮。

不能馬上明白的事很多，父母的操勞、愛情的謎霧、歷史的教訓。

宏觀經濟分析以數據為天，這些大家都懂。不過宏觀數據滯後，即使是細分行業分析，在個股業務多元化的背景下，數據未必合用。所以微觀的股票買賣操作，更多時看重本能。

本能不是呼吸、進食天性，比較像是運動員的慣性反應，足球員知道甚麼時候該控定高波保持控球，甚麼時候該球不著地大腳抽射。股票落場，見騰訊(00700)郁，自不然捕捉騰訊系，連中國有贊(08083)也不會放過。

有些星級交易員不單用本能，有時會偏重第六感作重大決定，比如索羅斯(George Soros)和他的背痛。

老友的領悟

月供置富(00778)那位大學時期老友曾經很想「馬上明白」股票，甚麼網上課程、甚麼導師也去聽，結果是愈聽愈亂，永遠找不到「必升的原因」。

筆者一向對無心聆聽學習的人連講多句也不想，不忍老友股海浮沉，逐些逐些心理輔導。主要是兩點，第一是世上沒有「必升的原因」，原因是按讀者需求而出現；第二是，股海中只有走勢和真金白銀的成交方是真情真意。

「那些不能馬上明白的事」系列中，包括已故日本「國民奶奶」樹木希林的遺作《日日是好日》，故事中樹木希林飾演的茶道老師收了兩位少女新學生，少女面對繁複的茶道禮儀既不耐煩，也不懂當中邏輯。樹木希林著她們不要單用頭腦去想，先學會形式，再用身心感受，年月過去，最終黑木華飾演的典子心神領悟老師的說話，自成一家。

成交方是真情真意，近月直接給老友一些更具體的操作建議，細細注買，他由當初不停問點解，到有一天告訴我：「原來股票升真的不需要原因」。當然，他近月在騰訊、信達生物(01801)和君實生物(01877)嚐到不少甜頭。

答問題多，有些讀者明顯是一直留意一些股票，但一直不出手。美團(03690)由筆者40元推問到200元，信達生物由28元問到60元。有時候不妨一手半手，嘗試去領悟，半成止蝕位，輸不死人。

《勢在必行》明開售

最後，書展事小，健康事大。雖然暫不能和讀者親身交流，但「多位信報資深分析員」撰寫的新書《勢在必行──活用全方位價值趨勢信號》仍會於明天(15日)登場，如果嫌茶道太玄，書中講解會更具體。

另外，下周一(20日)除下午1時半的《大市通勝》直播外，晚上6時半特別加開一場投資實戰班直播，講者是杜比與筆者。

陳鎮強

信報高級分析員

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