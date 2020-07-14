港股直擊 即巿股評

憂環球疫情惡化，港股今早低開108點，報25663，已屬全日高，甫開穿十天線(約25655點)，其後沽壓加劇，恒指一度急跌517點，低見25254，隨後跌勢喘穩，午後大市於25400爭持，最終恒指收市報25477，挫294點或1.1%。

北水淨流入65.69億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有8.28億元淨入；小米(01810)有5.92億元淨入；美團點評(03690)有2.64億元淨入；金軟(03888)有1.93億元淨入；金蝶(00268)有2.24億元淨入；閱文(00772)有1.52億元淨入；中芯(00981)有8815萬元淨入；中興(00763)有2295萬元淨入。相反，微盟(02013)有8647萬元淨走。

醫藥股方面，平安好醫生(01833)有4.22億元淨入；石藥(01093)有1.39億元淨入；微創醫療(00853)有5822萬元淨入。

其他淨流入較高股份包括：建行(00939)有2.57億元淨入；中糧肉食(01610)有2.22億元淨入；安踏(02020)有3265萬元淨入；比亞迪(01211)有916萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、美團、金軟、好醫生、建行、金蝶、安踏及閱文。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、中興、小米、微盟、微創、比亞迪、中糧肉食及石藥。