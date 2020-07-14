重要通告 港股直擊

山東墨龍(00568)發盈警，預計今年首6個月，歸屬於上市公司股東的淨虧損9500萬至1.2億元(人民幣‧下同)。去年同期錄盈利1801.29萬元。

該公司指，受新冠肺炎疫情及國際油價波動影響，國內外油田鑽井開工率下降，上游市場需求趨於收縮，訂單量明顯減少。營業收入按年下降約45%，主要產品油田用管的銷量下降約50%；而管類產品的銷售價格下降明顯，導致產品毛利率下降，盈利能力降低；另復工延遲期間發生的固定資產折舊、人工費用等，導致期間費用增加約3000萬元。