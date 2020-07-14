港股直擊 即巿股評

擔心全球新冠肺炎疫情進一步爆發，拖累港股曾插逾五百點，但中國6月進出口好過預期，大市跌幅收窄，最終僅跌近三百點，仍跌穿十天線(現處25655點)收市，全日有逾七成股份下跌。

恒指低開108點，報25663，更是全日高位所在，開市後已質穿十天線，其後沽壓加劇，恒指一度急跌517點，低見25254，隨後跌勢喘穩，午後大市於25400爭持，最終恒指收市報25477，挫294點或1.1%；國企指數收報10405，跌170點或1.6%，全日大市成交1789.5億元。

大市上升股份比例28%，下跌比例為72%。

即月期指收造25540，跌209點或0.81%，高水62點，成交有16.68萬張。

據Worldometer統計，截至香港時間周二早上8時，全球確診新冠肺炎人數升至1323萬人，增加19.5萬人，死亡人數達57.5萬人。確診人數最多的美國，累計升至347.9萬人，增6.5萬人。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞認為，如果全球國家沒有嚴格執行防疫措施，新冠肺炎大流行將進一步惡化。

中國海關總署公布，以美元計價，6月出口按年增長0.5%，優於市場預期下跌2%；進口按年增長2.7%，亦勝市場預期下跌9%。6月貿易順差464.2億美元。

不過，道指期貨最新報26048，升80點或0.3%，標指與納指期貨也各升0.3%。

藍籌股普遍下跌。滙控(00005)回落1.1%；友邦(01299)降1.7%；工行(01398)跌1.7%；建行(00939)降1%；平保(02318)走低1%；港交所(00388)下滑1.5%；中海油(00883)降1.8%。

焦點板塊

汽車股：電動車生產商Tesla，隔晚曾大升一成六再創新高，收市卻倒跌3.1%，本港上市的汽車股齊捱沽。近日急升的吉利(00175)插5%，為表現最曳恒指成分股；比亞迪(01211)急吐8.1%，跑輸一眾國指成分股；廣汽(02238)跌2%；東風(00489)走低1.2%；北汽(01958)挫3.3%；華晨(01114)插7.6%；富瑞大升長汽(02333)目標價45%至9.2元，股價只跌0.8%；擁Tesla概念的贛鋒(01772)插9.6%；持有電動車核心零件IGBT製造能力的中車時代(03898)也挫7.1%；電池股超威(00951)降3.7%；天能(00819)亦下滑0.9%。

新經濟股：沽壓大，科網龍頭騰訊(00700)挫3%，更拉低恒指89點；阿里(09988)插5.5%；美團(03690)挫4.3%；京東(09618)插5.4%；網易(09999)跌2.5%；小米(01810)挫3.6%。發盈警後遭中金滙豐環球降目標價的金蝶(00268)，全日跌2%；中軟國際(00354)插5.6%；金山軟件(03888)急降6.6%；赤子城(09911)瀉6.5%；中手游(00302)插6.2%；友誼時光(06820)瀉9.1%；微盟(02013)急挫6.4%；眾安(06060)插7.3%；閱文(00772)挫5.5%。

餐飲股：政府明日起收緊多項防疫措施，當中包括不准晚市堂食，餐飲股受壓，大家樂(00341)跌2.8%；大快活(00052)也跌1.4%；太興(06811)挫3.3%；味千(00538)插8.2%；呷哺呷哺(00520)降3.8%；海底撈(06862)走低0.7%。

濠賭股：澳門對內地居民取消隔離要求，濠賭股跑出，惟大幅高開後升幅收窄。銀娛(00027)飆6.1%，為升幅最大藍籌；金沙(01928)揚5%；永利澳門(01128)抽升6.6%；澳博(00880)勁升11.4%；新濠(00200)升4%；美高梅(02282)升4.8%。

焦點股份

百濟神州(06160)：上日配股後，今日重拾強勢，盤中更高見141.1元飆16%，創上市新高，全日升12.7%，成交有1.3億元。

李氏大藥廠(00950)：大升17.9%。旗下治療成人精神分裂症或雙相情感障礙藥物ADASUVE，正進行第三期試驗的臨床數據收集。

中糧肉食(01610)：市前錄七手共4.29億股成交，每股作價介乎3.062元至3.063元，涉13.03億元，傳遭一組股東減持，全日急吐10.3%，成交有19.8億元。

恒大健康(00708)：昨日急升三成後，今早曾再升近16%，市值突破2600億元，收市倒跌4.7%，成交急增至317.36億元。

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