證監會表示，最近曾就榮豐集團亞洲(08526)的股權分布進行查訊。查訊結果顯示該公司於今年6月23日，有25名股東合共持有9076萬股該公司股份，相當於該公司已發行股本15.81%。有關股權連同由該公司一名控股股東持有的4.31億股(佔已發行股份75%)，相當於該公司已發行股份總額90.81%。
因此，該公司只有5274萬股(佔已發行股份9.19%)由其他股東持有。
證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動。
今日 17:22 港股直擊
證監會表示，最近曾就榮豐集團亞洲(08526)的股權分布進行查訊。查訊結果顯示該公司於今年6月23日，有25名股東合共持有9076萬股該公司股份，相當於該公司已發行股本15.81%。有關股權連同由該公司一名控股股東持有的4.31億股(佔已發行股份75%)，相當於該公司已發行股份總額90.81%。
因此，該公司只有5274萬股(佔已發行股份9.19%)由其他股東持有。
證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動。
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