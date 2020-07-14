即巿股評 港股直擊

美股隔晚先高後低，市場除咗關注全球再爆發新一波疫情之外，中美關係趨愈緊張，尤其雙方互相制裁官員，而侵侵早前已表示，未有計劃跟中國再展開另一輪貿易談判。呢兩個因素本來已夠晒困擾，不過美國科技股一直漠視，隔晚納指再創新高，可惜高位有回吐壓力，原因係美國再踏入季度業績期，即使市場早有心理準備第二季度業績將反映疫情所帶來嘅衝擊，表現唔會好得去邊，但出嚟結果更曳嘅話，就係美股一個好好回調嘅藉口。隔晚納指出現穿頭破腳，走勢甚為難睇，拖累港股今日嘅科網股出現較大幅度調整。

恒指低開108點，報25663點已經係半日高位，其後跌幅擴大至517點，見半日低位25254點，失守10日線(25641點)。恒指中午報收25335點，跌436點；國指中午報收10365點，跌210點。

大型科網股全線回吐，新經濟股今日唔多精神，龍頭騰訊(00700)半日跌3.4%，不過有大行調升其目標價至610元，回調正好係上車好機會，現價穿咗10日線529元，下一個支持位暫時係515元，至於500元呢個係終極支持位，相信唔會穿。阿里巴巴(09988)插6.1%，完全回補上周四所遺下巨型上升裂口嘅同時，今日又出現一個下跌裂口，形態上出現島形頂，走勢係幾難睇，不過只要呢兩日上番240元樓上，亦唔會太差，始終阿里今年染藍已無懸念，急升後回調整固亦係好事。其他熱炒嘅科網股，阿Man都唔全部列出嚟，總之今日閒閒哋跌5%或以上，但相對呢批股份嘅累積升幅，回調幅度亦算合理。

汽車股早前因為內地疫情緩和後銷情理想，加上資金開始買入落後傳統股，整個板塊回升，而當中最強勁當然係以電動車為主嘅比亞迪(01211)，但隔晚電動車一哥Tesla喺美國創新高後倒跌，比亞迪半日亦急跌8.5%。而吉利(00175)半日亦插6%，藍籌之中跑第尾。不過自4月份銷售數據反映，經過今次疫情，有負擔能力嘅內地民眾，都傾向自駕而減少搭公共交通工具，除咗汽車股外，不妨睇番啲4S汽車銷售代理。

至於澳門取消對內地居民隔離需求，濠賭股今早裂口高開，但十居其九都係高開低走，雖然呢個板塊已捱過最差時間，但收入未有耐回復疫情前水平，預期今年都係有波幅，冇升幅，高追制唔過。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)