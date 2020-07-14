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今日 13:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】特步插6.8% 遭券商削級降價

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特步(01368)午後跌幅擴大，因被券商下調評級及目標價，現造2.34元，插6.8%，為盤中低位，成交金額2510萬元。

招銀國際認為，受到疫情影響，特步作為二線品牌，估計業務要更多時間回復，加上短務短期缺乏催化劑，故削2020至2022年每股盈利預測13至27%，評級由「買入」降至「持有」，目標價由2.9元降至2.7元。

至於安踏(02020)也跌2.1%；李寧(02331)挫4.2%。

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