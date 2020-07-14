港股直擊 即巿股評

雖然中國6月進出口數據較預期勁，但全球新冠肺炎確診增至逾1300萬人，加上隔晚美股高開低走，拖累港股今早曾急吐逾五百點，失守十天線(現處25640點)。

恒指低開108點，報25663，更是今早高位所在，開市後已質穿十天線，其後沽壓加劇，恒指一度大跌517點，低見25254，隨後跌勢略喘穩，最終恒指半日收造25335，跌436點或1.7%；國企指數中午收報10365，跌210點或2%，半日成交1038.07億元。

中國海關總署公布，以美元計價，6月出口按年增長0.5%，優於市場預期下跌2%；進口按年增長2.7%，亦勝市場預期下跌9%。6月貿易順差464.2億美元。

據Worldometer統計，截至香港時間周二早上8時，全球確診新冠肺炎人數升至1323萬人，增加19.5萬人，死亡人數達57.5萬人。確診人數最多的美國，累計升至347.9萬人，增6.5萬人。

藍籌股普遍下跌。滙控(00005)回落1.7%；友邦(01299)降2%；騰訊(00700)獲大和升目標價，但股價也跌3.4%；建行(00939)降1.9%；平保(02318)走低1.4%。

焦點板塊

汽車股：電動車生產商Tesla，隔晚曾大升一成六再創新高，收市卻倒跌3.1%，本港上市的汽車股齊捱沽。吉利(00175)插6%，為表現最曳恒指成分股；比亞迪(01211)急吐8.5%；廣汽(02238)跌4.5%；東風(00489)走低1.5%；北汽(01958)挫3.3%；華晨(01114)插7.7%；長汽(02333)跌3.1%；擁Tesla概念的贛鋒(01772)插7.4%；持有電動車核心零件IGBT製造能力的中車時代(03898)也挫6%；電池股超威(00951)插5.9%；天能(00819)亦跌3.3%。

新經濟股：沽壓亦大，發盈警後遭中金滙豐環球降目標價的金蝶(00268)，中午挫4%；中國軟件國際(00354)插7.5%；金山軟件(03888)大跌8.4%；赤子城科技(09911)急瀉7.7%；中手游(00302)降5.4%；微盟(02013)急跌6.6%；眾安(06060)插7.2%；閱文(00772)瀉8.3%；科網龍頭阿里(09988)插6.1%；美團(03690)挫4%；京東(09618)插6.2%；網易(09999)跌4%；小米(01810)挫4.5%。

濠賭股：澳門對內地居民取消隔離要求，濠賭股跑出，惟大幅高開後升幅收窄。銀娛(00027)飆5.3%，為升幅最大藍籌；金沙(01928)揚5%；永利澳門(01128)抽升7.3%；澳博(00880)勁升11.6%；新濠(00200)升3.4%；美高梅(02282)升5.3%。

焦點股份

中糧肉食(01610)：市前錄七手共4.29億股成交，每股作價介乎3.062元至3.063元，涉13.03億元，傳遭一組股東減持，半日急吐9.1%，成交有17.2億元。

丘鈦(01478)：預期中期股東應佔綜合溢利，按年增長約50%至90%，中午升1.3%。

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