港股直擊 即巿股評

噚日下晝恒指二話不說就彈咗上去，去到下晝2點零鐘就見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)終於回落到嚴重超賣水平，於是就揀咗隻貼價嘅恒指牛(57918)出嚟，小注一博希望Day trade成功。誰不知自已烏鴉口，話「唯一要擔心嘅就係SlowSTC(14,3)會出現超賣再超賣啫」，就真係開口中，好彩仲被我見到5分鐘圖上SlowSTC(14,3)同恒指出現頂背馳(FB有講底)，咁貼價嘅牛仲點揸啫？

今朝做緊U盤時，喺巴士上開咗個牛熊證街貨出嚟睇，見到喺25300至25399點進駐咗過千張期指重貨，數數手指按噚日收市價25772點計，如果向上升四層就可以上到熊證最貼價層嘅26100至26199點，呢度有相當於110張期指；相反，用相同嘅點數向下走嘅話就可以落到25400至25499點嘅牛證街貨層。

無幾耐恒指報出開市價25663點出嚟，如是者首層牛證25700至25799點即死，又即係話如果再向下走嘅話，同樣以四層計，就真係會殺到落去25300至25399點呢層重貨區。一諗到呢到就拿拿聲cap咗個街貨圖，再send email比一位讀者知，希望斬得切；但可惜到正式開市之後，不消5分鐘恒指就已經殺咗個低位25449點出嚟，(57918)即死；好抱歉，但呢個仇點都會報！

依家10點16分，恒指再創今日低位，跌幅進一步擴大至283點，報25488點，坦白講25300至25399點見有1067張期指係度，但以今朝恒指最低做過25440點計，只差60點就可以撲殺25400至25499點，正式進入重貨區，都花咗咁多力氣落嚟呢個位，仲要穿埋條10天線，咁又點會放過佢呢？但問題在於開市到依家5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)最多都只係上到30零呢個位，就算想day trade一隻貼價熊，就博佢殺落去25300點殺重牛街貨，但根本就無一個位置可以攝到埋身，唯一可以做嘅，就只有等。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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