港股直擊 即巿股評

大市近期走勢凌厲，恒指曾在一周內上升超過2000點，個別股份如騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)及港交所(00388)都在一周內上升超過10%，導致輪證市場上很快便缺乏合適的條款選擇，例如大部份Call輪都變成價內，而Put輪則變得太價外。牛熊證方面，恒指牛證的收回價距離恒指現水平大幅拉闊，曾經超過1500點以上的差距，令槓桿變低不夠吸引。因此投資者近期揀產品時或會相當頭痛，未必能找到心儀的條款作部署，為甚麼會這樣呢？發行商都不是說會積極維持產品平台以滿足市場需求嗎？

當然，發行商都希望積極維持產品供應市場，但由於發行商向港交所申請發行窩輪及牛熊證時，由獲批至上市首日可供買賣之間，需時5個交易日，而在申請時亦有一定的規定要遵守，例如窩輪上市價亦不能低於0.25元、到期日至少要6個月或以上，而牛證（熊證）的收回價不能高於（低於）申請發行時的正股價格。以上週的情況為例，恒指在6月30日收市價為24427點，發行商就不能發行收回價高於24427點的恒指牛證，5個交易日即7月7日產品上市時恒指於26000點之上，所以當時最貼價的恒指牛證收回價都距離恒指超過1500點，因此局限了投資者的選擇。同樣地，申請窩輪上市時要以當時相關資產價格為窩輪訂出上市價，因為上市價不能低於0.25元的原因，不能申請太價外的產品，所以在股價短時間急速變化的時候，發行商往往都未能即時反應，要最少5個交易日後才能有較合適的產品。

因此，港交所早前宣布可縮短發行商申請至產品上市的時間，由5個交易日縮短至3個交易日，新規定適用於本周申請上市的產品。日後，發行商就能更快為急速市況作出反應，發行更合適市況的產品，這對投資者來說絶對是受惠的，因為有更多貼市的產品選擇。

面對急速轉變的市況，我們建議投資者揀產品時留意即將上市產品資訊(窩輪：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/product_warrant.cgi?rank=expire；牛熊證： (https://www.gswarrants.com.hk/cgi/cbbc/product_gs_cbbc.cgi?rank=expire)，預早得知有甚麼新上市兼符合自己需要的產品。當市況轉變時，多一隻貼市的產品選擇時至為重要，因為可避開不合市況的產品，在風險及回報之間作出更有效的取捨，減少風險，提升潛在回報。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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