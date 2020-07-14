隔晚美股先高後低，納指收市更倒跌逾2%。恒指昨日僅升44點，今早甫開挫逾300點。
恒指低開108點，報25663，跌幅隨即擴大，暫時見最多跌322點，低見25449，跌穿10天線(約25667點)。截至9時40分，大市跌幅收窄，恒指跌169點，報25602。
國企指數跌75點，報10500。
內地股市早段窄幅持平，上證指數現報3442，微跌1點。
科網龍頭「ATMX」集體向下，騰訊(00700)初段曾挫3.7%，報521元，跌穿10天線，現跌1.7%，報532元。白宮貿易顧問納瓦羅表示，預計總統特朗普將向抖音海外版TikTok及騰訊旗下微信採取強硬行動，以應付針對美國的訊息戰。
阿里巴巴(09988)插4%；美團(03690)挫3.2%；小米(01810)跌2.1%。
澳門對內地居民取消隔離要求，濠賭股大幅高開，銀娛(00027)高開一成一，現升逾8%；金沙(01928)升6.5%；永利澳門(01128)高開16.4%，最新升一成二；澳博(00880)急升近一成三。
近期急升的吉利(00175)回吐，現跌3%，暫為表現最差藍籌。
港交所(00388)挫2.2%，報353.4元，回試10天線。
內銀股有沽壓，建行(00939)挫1.4%。
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