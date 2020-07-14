丘鈦(01478)料中期盈利增逾50%，股價逆市向好，一度高見12.42元，揚4.2%，新造12.24元，仍漲2.7%，成交金額5820萬元。
集團預期，中期股東應佔綜合溢利，按年增長約50%至90%，該公司上年中期盈利1.81億元人民幣。因攝像頭模組產品結構顯著改善。
至於瑞聲(02018)也跌1%；舜宇(02382)跌2.2%；比亞迪電子(00285)降3.8%。
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