港股直擊 即巿股評

市場持續憂慮新冠病毒疫情以及美中關係情況，料港股表現反覆。澳門對內地居民取消隔離要求，留意濠賭股今早表現。

隔晚美股先高後低，表現波動，三大指數個別發展。雖然美國疫情未見紓緩，但市場憧憬新冠病毒疫苗研發有新進展，加上預期新一輪美國企業業績期會有好表現，都利好美股早段氣氛，不過大型科技股先升後跌，拖累美股急回。道指最多升563點，尾市幾乎蒸發全部升幅，收報26085點，微升10點。納指早段高見10824點，再創紀錄新高，尾市插水，收報10390點，跌226點或2.13%，終止三連升。標普500指數高見3235點，為3月疫情爆發導致全球股市暴跌以來的最高水平，收報3155點，跌0.94%。

電動車生產商Tesla最多升一成六，再創新高，收市倒跌3.1%。藥廠輝瑞與德國生物技術公司BioNTech聯合研發的兩種治療新冠病毒疫苗，獲美國食品及藥物管理局快速審批資格。輝瑞股價升4.1%；BioNTech升10.5%。

百事季度業績超出預期，主要受惠停擺期間旗下零食的在家消費激增，百事股價升0.3%。

美國人口最多的加州周一因新冠病毒病例不斷攀升，大規模取消解封措施。

資金流入具有避險功能的黃金，加上美滙指數下跌，都推高金價。交投最活躍的紐約8月期金終止兩連跌，收報每盎斯1814.1美元，升12.2美元或0.68%。

中美海上爭端升級，美國宣布中國對南中國海大部分區域的主張「非法」，在又一個領域挑動美中緊張關係升級。

英國國家安全委員會據悉將於周二決定華為在該國5G網絡的命運，官員計劃分兩步在5G網絡中禁用華為。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線下跌。周一急彈逾3%的滙控(00005)ADR折合港元計收報37.03元，較本港收市低0.22元；騰訊(00700)ADR收報528.13元，低12.87元；國壽(02628)ADR收報19.62元，低0.16元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.84元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報2.75元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報3.41元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.01元，低0.09元；聯通(00762)ADR收報4.61元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報2.31元，無升跌。

ADR港股比例指數報25530，較周一恒指收市低242點或0.95%。恒指昨日午後初段最多升376點，尾市升幅大縮，最終收報25772，升44點或0.17%。「黑期」今早最新跌約75點於25700附近。

英國國家安全委員會據悉將於周二決定華為在該國5G網絡的命運，官員計劃分兩步在5G網絡中禁用華為。

中國今日將公布6月貿易數據，美元計價的進出口同比降幅料繼續縮小。

焦點板塊

澳門博彩股：澳門宣布即日起內地所有城市居民到訪澳不需作14天醫學觀察，廣東省7月15日起對從粵澳口岸進入廣東省的部分人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。

焦點股份

騰訊:白宮顧問納瓦羅表示，料美國總統特朗普將對抖音國際版TikTok及騰訊旗下微信參與了針對美國的「訊息戰」，將採取有力行動，不排除在當地禁用。騰訊ADR顯著受壓。

招商局置地(00978)發盈警，預期中期淨利潤按年下跌六成九。

禪遊科技(02660)預期上半年盈利按年增長超過八成。

丘鈦科技(01478)預期中期綜合溢利按年增長五成至九成，不過公司指，受疫情及貿易糾紛等因素影響，上半年攝像頭模組累計出貨數量約1億8021萬顆, 明顯低於公司訂立之增長兩成之目標，公司將目標修改為「努力實現2020年度攝像頭模組出貨數量較上年度下跌不超過半成至增長約半成」。

新華保險(01336)首六個月累計原保險保費收入968.79億元人民幣，按年增加三成一。

中國財險(02328)首六個月原保險保費收入按年上升4.4%。

莎莎國際(00178)截至六月底止第一季度，營業額按年跌六成八；港澳同店銷售按年下跌七成二。