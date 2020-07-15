即巿股評 港股直擊 國際財經

美國新冠肺炎疫情持續失控，每日新增病例突破6萬宗，累積確診個案超過340萬。然而，華爾街很快就從憂慮再度封關防疫，轉為對成功研發疫苗感到樂觀，上周美股主要指數全線造好，納指更接連創紀錄高位。

美股對新一波疫情爆發似乎無動於衷，標普500指數繼納指之後出現長線黃金交叉(50天線升穿200天線)的利好訊號，牛市與疫魔並肩而行。

值得一提的是，截至7月7日的聯儲局資產負債表規模，由一周前的7.01萬億美元減到6.92萬億美元，已連續第四周收縮。

聯儲局於6月15日宣布，進一步啟動「二級市場企業信貸計劃」(Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF)，局方將購買5年期限以內的中小企債券，向市場提供多達8000億美元流動性，企業債券只要在3月22日(即SMCCF計劃公布前一日)屬於投資級別，就算後來被降至垃圾級，依然符合資格。換句話說，聯儲局可能買入垃圾級別的中小企債券。

有趣的是，隨着聯儲局落實把QE擴充到SMCCF，其資產負債表規模反而由6月16日開始按周逐漸縮減，箇中原因或可從6月9日至10日的議息會議紀錄找出一些端倪。

據7月1日公布的議息會議紀錄顯示，整體市場流動性持續改善，但部分較低評級借款人(borrowers)和小型企業的信貸仍然緊張。企債市場出現類似情況，尤其是投機級別債券的流動性偏向緊絀。至於國債市場，新近發行年期較長(longer maturity on-the-run)的國債，以及所有年期舊債(off-the-run of all tenors)流動性，都比疫情爆發前稍低。

顯然，前者代表聯儲局決定推動SMCCF，惟購買企債選擇相當審慎：後者則反映在無限量QE計劃下，美國國債已有點供不應求(由於買家包括環球各國政府以至避險資金)，局方資產負債表規模亦因而連降4個星期，儘管實質數字只減少約2480億美元。華爾街或充分體現了疫情惡化和無上限QE的負面及正面效應。

回到港股，周一恒指高開121點，早段倒跌至25714點後反彈，午市曾衝上26103點，其後急回，收報25772點，升44點。

恒指連續6日在1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上徘徊，短期超買或須整固。

不過，附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)早在6月初便回升，現更輕微突破1月22日55.5%的前高位，攀至55.6%。此外，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數雖然從高位稍為回落，但仍處於約80%的極高水平，上述兩項指標都利好恒指後市。

信報投資研究部

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