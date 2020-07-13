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股壇名人莊友堅太太、維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵繼續增持思捷環球(00330)股份。

港交所權益披露，羅琪茵今日以每股平均價1元，再增持思捷環球1億股，涉資1億元，持股比例由12.89%進一步增至18.18%。

羅琪茵本月初大手增持1.5億股思捷環球股份，成為思捷最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事，包括罷免現任行政總裁Anders Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes的職務。