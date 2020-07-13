港股直擊 即巿股評

美股上周五抽升，加上人民幣再度升穿七算，推動中港股市造好。恒指高開121點，早段漲逾兩百點後倒跌12點，見25715點全日，但A股止跌回升，港股亦掉頭向上，午後最多升376點，高見26103，但未能企穩250天線(現處26053點)及兩萬六，最終收報25772，升44點或0.17%。

北水淨流入61.91億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有13.95億元淨入；美團點評(03690)有4.44億元淨入；小米(01810)有3.89億元淨入；金軟(03888)有1.29億元淨入；盈警的金蝶(00268)有4.46億元淨入撈底；新東方在線(01797)有1.79億元淨入。相反，中芯(00981)有1.96億元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)有1.57億元淨入。券商回勇，遭禁保薦半年的廣發証券(01776)有2億元淨入。

藍籌港交所(00388)有3.01億元淨入。

汽車股股價跑出，吉利汽車(00175)有1.67億元淨入；比亞迪(01211)有4105萬元淨入。

醫藥股方面，石藥(01093)有4.22億元淨入；微創醫療(00853)有9678萬元淨入。

內需股方面，飛鶴(06186)有3.03億元淨走；安踏(02020)有6649萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、金軟、金蝶、小米、美團、建行、安踏、吉利及飛鶴。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、石藥、廣發、比亞迪、新東方在線、微創、吉利及港交所。