港股直擊 即巿股評

美股上周五抽升，加上人民幣再度升穿七算，推動中港股市造好，但恒指觸及250天牛熊線(現處26053點)後升幅大縮，兩萬六關更再度得而復失。

恒指高開121點，報25848，早段曾漲逾兩百點後倒跌，一度下滑12點，低見25715點，但A股止跌回升，港股亦掉頭向上，午後初段最多升376點，高見26103，但未能企穩牛熊線及兩萬六關，尾市升幅大縮，最終恒指收市報25772，升44點或0.17%；國企指數收報10575，升34點或0.33%，全日成交1712.76億元。

全日大市上升比例59%，下跌比例為41%。

即月期指收造25749，升54點或0.21%，低水23點，成交有12.85萬張。

上證指數市報3443點，升59點或1.77%；深成指收報14149點，漲477點或3.5%，兩市成交合計增至1.67萬億元人民幣 ，連續8日破萬億元。

道指期貨最新造26064，飆升87點或0.33%；標指及納指分別升0.26%和0.4%。

人民幣一度升穿七算，離岸價一度升至6.9939兌一美元，升168點子，現造7.0023兌一美元，升84點子。

滙控(00005)帶領港股造好，揚2.4%，更貢獻恒指53點升幅；但友邦(01299)下滑0.13%；美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止TikTok和WeChat，騰訊(00700)跌1%；中國銀保監會表示，內地銀行的不良資產上升壓力加大，市場擔心內銀今年或下調派息率，建行(00939)下滑1.3%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)仍升0.4%。

焦點板塊

汽車股：比亞迪(01211)上周五獲富瑞升目標價，今日獲中金升目標價23%至86元，盤中創新高曾見90元 全日爆升16.2%，為升幅最大國企成分股；吉利(00175)大升8.3%；廣汽(02238)飆6.1%；長城汽車(02333)急揚5.5%；東風(00489)升3.6%；北京汽車(01958)升2%；華晨(01114)漲1.6%；恒大健康(00708)狂升29.9%；汽車零件股亦炒起，耐世特(01316)急揚12.3%；敏實(00425)升1.5%；天能(00819)升4.6%；超威動力(00951)漲4.6%；德昌(00179)漲2.3%；信義玻璃(00868)升3.6%；擁電動車IGBT核心技術的中車時代電氣(03898)，全日大升14.1%。

資源股：多隻落鑊熱炒，金價重上1800美元，靈寶黃金(03330)爆升27.1%；紫金(02899)急揚5.3%；大和升贛鋒鋰業(01772)目標價17.7%至46.5元，股價再創新高，全日大升15.7%；五礦資源(01208)大升16.5%；洛鉬(03993)飆10.9%；金川(02362)勁升17.2%；江銅(00358)炒高6.3%；中鋁(02600)抽升7.8%；兗州煤業(01171)母企與山東能源謀重組，兗煤彈升3%。

豬肉股：有內地券商估計，受南方雨季及非洲豬瘟疫情反覆影響，生豬產能恢復受到影響，下半年生豬供給偏緊，豬價將保持高位運行，刺激豬肉股受追捧。中糧肉食(01610)上周四公布商品豬每公斤銷售按季回落，但按年仍大升1.2倍，全日急升8.9%；萬洲(00288)揚4%；雨潤食品(01068)升3.2%。

體育用品股：安踏(02020)及李寧(02331)遭瑞信下調評級，由「跑贏大市」降至「中性」，安踏全日跌3.6%；李寧下滑1.4%；特步(01368)插6%；僅滔搏(06110)無升跌。

焦點股份

新股：兩隻新股掛牌，宏力醫療管理(09906)收報2.42元，較招股價2.1元，高15.2%，不計手續費，一手2000股賺640元；創業板易和國際控股(08659)收報0.76元，較招股價0.4元，高90%，不計手續費，一手5000股賺1800元。

廣發証券(01776)：遭中證監禁保薦半年，全日插6.2%，成交有5.6億元。

復星醫藥(02196)：建議分拆Gland Pharma，並在印度國家證券交易所及孟買證券交易所獨立上市，全日急升10.9%。

雷蛇(01337)：網上銷售上半年有雙位數增長，全日飆7.7%，成交有1.22億元。

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