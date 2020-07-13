兩隻新股掛牌，宏力醫療管理(09906)開報2.6元屬全日高，最低見2.25元，收報2.42元，較招股價2.1元，高15.2%，成交額1.28億元。
不計手續費，一手2000股賺640元。
創業板易和國際控股(08659)開報0.66元，早段見0.65元為全日低，之後走高，最高見0.89元，收報0.76元，較招股價0.4元，高90%，成交額4190萬元。不計手續費，一手5000股賺1800元。
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兩隻新股掛牌，宏力醫療管理(09906)開報2.6元屬全日高，最低見2.25元，收報2.42元，較招股價2.1元，高15.2%，成交額1.28億元。
不計手續費，一手2000股賺640元。
創業板易和國際控股(08659)開報0.66元，早段見0.65元為全日低，之後走高，最高見0.89元，收報0.76元，較招股價0.4元，高90%，成交額4190萬元。不計手續費，一手5000股賺1800元。
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