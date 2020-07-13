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【異動股】曾插逾兩成後近收復失地 太陽城對造謠強烈譴責

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太陽城集團(01383)被指資助港暴亂分子，集團主席兼行政總裁周焯華直指極度荒謬，太陽城集團股價今早曾大跌22.3%，午後跌幅大幅收窄，1元大關失而復得，新造1.11元，只跌0.9%，成交金額9030萬元。

內地網上社交平台近日流傳多則對太陽城集團不利的消息，集團主席兼行政總裁周焯華昨晚深放發放片段，澄清有關集團被指資助香港暴亂分子是謠言，直指極度荒謬，強調集團紮根澳門，心繫祖國，沒有動機危害國家。

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