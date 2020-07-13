即巿股評 港股直擊

美股上周五回升，納指再創收市新高，雖然美國疫情仍然嚴峻，但吉利德旗下藥物瑞德西韋測試結果數據正面，利好大市氣氛。港股當晚ADR及夜期亦隨美股回升，而人民幣今日再度走強，A股回勇下，亦帶動港股做好，半日升逾200點。

恒指高開121點，一度升逾200點後倒跌12點，見半日低位25715點，其後A股低開高走倒升，港股亦掉頭向上。半日恒指最多248點，見25975點半日高位，但暫時仍受制250日線(約26054)，未能重上二萬六關，不過阿Man有信心恒指可輕易收復250日線失地。中午恒指報收25963點，升235點；國指則回升96點，報收10638點。半日成交保持暢旺，達900億元。阿Man上星期講過，港股急升後出現回吐好正常，只要恒指能守喺25500水平之上，即約10日線(約25557)，港股上升趨勢未改，只要稍作整固後, 將有力繼續挑戰27000關。

大笨象(00005)今日都算係咁，半日升3.3%，為恒指貢獻咗75點，不過叻極都仲喺40元水平之下，仍處於年內低位徘徊。雖然美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止TikTok和WeChat，而事實上唔少大型美企已要求員工刪除由公司所提供手機上嘅TikTok手機，但騰訊(00700)未受影響，半日股價仍錄得0.3%升幅。

中銀保監會表示，內地銀行不良資產上升壓力增加，市場擔心內銀股今年或減低派息率，建行(00939)半日跌0.3%，工行(01398)跟中行(03988)則無起跌及升0.4%。雖然今日建行表現差過工行同中行，但幾隻內銀股中，阿Man較睇好建行，皆因相對工行及中行，建行上面嘅蟹貨唔算多，一旦升穿7元，建行股價更有機會創新高。

呢期中資股興分拆業務去科創板上市，比亞迪(01211)宣布分拆半導體業務於科創板上市，股價半日升逾一成。其他汽車股今日表現亦突出，汽車零部件股份亦拍住上。有分析指內地經歷肺炎疫情，復工復市後中產盡量減少乘搭公共交通工具，刺激汽車銷量在4月份起回升。阿Man習慣揀龍頭，要揀一定揀吉利汽車(00175)，股價半日升近一成，升破18元企穩後，向20元推進，留意20至22元較大阻力，有貨要吼位食糊。

至於科網股亦個別發展，唔少股份今日都要抖氣，逆市下跌，不過只要相關股份仍處於上升通道之內，都係坐定定咪四圍走。