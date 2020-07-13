港股直擊 即巿股評

人民幣再度升穿七算，加上A股向好，令港股上周五挫482點後回升，中午飆逾兩百點，仍受制兩萬六關及250天線牛熊線(現處26054)。

恒指高開121點，報25848，早段曾漲逾兩百點後倒跌，一度跌12點，低見25715點，但A股止跌回升，港股亦掉頭向上，最多升248點，高見25975，中午挨近高位收市。最終恒指半日收市報25963，升235點或0.9%；國企指數收報10638，升96點或0.92%，半日成交900.24億元。

人民幣走強，再度升穿七算，離岸價一度升至6.9957兌一美元，升150點子，現造6.9988兌一美元，升119點子。

上證指數半日收造3426點，升42點或1.27%；深成指收報14042點，漲371點或2.72%。

滙控(00005)帶領港股造好，中午揚3.3%，更貢獻恒指75點升幅；友邦(01299)升0.3%；美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止TikTok和WeChat，騰訊(00700)仍升0.3%；中國銀保監會表示，內地銀行的不良資產上升壓力加大，市場擔心內銀今年或下調派息率，建行(00939)下滑0.3%；工行(01398)無升跌；中行(03988)仍升0.4%。

焦點板塊

汽車股：表現標青，比亞迪(01211)獲富瑞升目標價，加上憧憬分拆半導體業務於內地科創板上市，中午爆升11.6%；吉利(00175)大升9%；廣汽(02238)飆6.7%；長城汽車(02333)急揚7.6%；東風(00489)升6%；北京汽車(01958)與華晨(01114)各升2.3%；汽車零件股亦炒起，耐世特(01316)急揚9.1%；敏實(00425)升1.7%；超威動力(00951)飆5.7%；德昌(00179)漲3.6%；信義玻璃(00868)升6.4%。

資源股：多隻落鑊熱炒，靈寶黃金(03330)爆升44.9%；五礦資源(01208)大升16.5%；洛鉬(03993)飆11.8%；江銅(00358)炒高7.5%；中鋁(02600)抽升7.8%；紫金(02899)揚5.5%；兗州煤業(01171)母企與山東能源謀重組，兗煤彈升4.4%；美國電動車製造商特斯拉(Tesla)，下調Model Y售價3000美元或6%谷銷售，推動贛鋒鋰業(01772)股價再創新高，中午大升11.8%。

豬肉股：有內地券商估計，受南方雨季及非洲豬瘟疫情反覆影響，生豬產能恢復受到影響，下半年生豬供給偏緊，豬價將保持高位運行，刺激豬肉股受追捧。中糧肉食(01610)上周四公布商品豬每公斤銷售按季回落，但按年仍大升1.2倍，中午急升15.2%；萬洲(00288)飆5.1%；雨潤食品(01068)急揚4.8%；卜蜂(00043)漲1.5%。

體育用品股：安踏(02020)及李寧(02331)遭瑞信下調評級，由「跑贏大市」降至「中性」，安踏中午跌3.1%；李寧下滑1.8%；特步(01368)挫5.2%；361度(01361)走低0.9%；僅滔搏(06110)升1%。

焦點股份

復星醫藥(02196)：建議分拆Gland Pharma，並在印度國家證券交易所及孟買證券交易所獨立上市，中午急升7.1%。

百濟神州(06160)：曾挫6.9%後喘穩，中午僅跌1.3%。集團以每股14.2308美元(約110.29港元)，配售1.46億股新股，集資額為20.8億美元(約160.8億港元)。

金蝶(00268)：中午插6.7%。集團發盈警，預料截至6月底止中期股東應佔虧損介乎於約2億至3億元(人民幣‧下同)；總收入介乎約13.37億至14.11億元，按年跌5%至10%。

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