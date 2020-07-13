港股直擊 即巿股評

新冠肺炎第三波似乎真係打到嚟，仲要今次個疫情係喺社區爆發，上個星期五(7月10日)收工經過屋企樓下間屈臣氏門口有條長長嘅人龍(橫跨三個鋪位)，排隊撲口罩嘅日子又返嚟，但相信今次應該唔會蔓延到搶米、搶廁紙、搶麵...無特別原因，純粹係估上次一窩蜂盲搶完之後，啲米到依家都未食完啫。

上個星期恒指衝咗上26782點高位後回落，到今日依家10點4分繼續下行，恒指現報25750點，升幅收窄至僅得23點，雖然如此，不過按日線圖上見恒指由5月下旬至今以一浪高於一浪形態上行，至今10天線(25533點)仍未跌穿，但若按其「上升軌」運行嘅話，即大市係有機會回落到20天線(25005點)水平；如果呢次回調仍然都係大漲小回嘅話，無事嘅。

再睇恒指牛熊證街貨，牛證有兩層新增街貨出現，最貼價街貨上移至25300至25399點，呢度有相當於614張期指，至於重貨區就係喺24900至24999點，呢度有相當於1097張期指，似乎唔單止用技術分析度量到20天線呢個關鍵位，大家都望住25000點呢個整口點數，希望佢可以守得住。

至於熊證最貼價層仍然為26700至26799點，呢度有相當於321張期指，重貨區就係喺26800至26899點，有相當於1608張期指。望晒最近嗰十層熊證區，係得最貼價層先有新增街貨流入，其餘嘅都係流出，反映資金喺熊證區已經食夠。

依家10點11分，同事陸陸續續咁返到，但由聽日開始，公司實行AB team制度，唔係輪流返，而係返死一team，另一team就類似做standby嘅崗位，總之就唔返office，我呢啲孤兒子就梗係屬於要返office嗰邊啦，是但啦，反正公司張檯大過屋企嗰張，仲可以長開住財經台又唔駛我交電費，見到電視報緊恒指25812點，升85點；再計埋恒指牛熊證街貨中間位(26700+25399)/2=26049.點，數值上恒指已經靠近牛證區域，而實際上仲有成413點先到首層牛證嘅門口位。

短線看淡並不反對，或者等恒指喺10天線同250天線(26113點)之間夾完之後，確認夾落再作下一步動作都未遲...畫畫吓圖...好似畫咗支「旗形」出嚟添。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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