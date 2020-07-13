港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五收市全線上升，新冠肺炎疫苗測試結果正面，道指收升369點，納指再創新高。亞太股市今早向好，恒指上周五挫482點後，今早彈逾兩百點後回順。

恒指高開121點，報25848，其後曾升212點，高見25940，惟在二萬六前受阻回落，恒指於10時正後更曾倒跌12點，低見25715。截至10時8分，恒指升18點，報25745。

國企指數高開36點，報10577，最新跌5點，報10535。

內地股市上周五回落，今早靠穩，上證指數現報3388，升5點；深成指升1.6%。

「ATM」反覆偏軟，騰訊(00700)低開1.1%，曾倒升近1%，最新跌0.9%，報541.5元。

阿里巴巴(09988)跌1.3%，報252.2元；美團(03690)跌0.6%。

滙控(00005)彈3.2%，報37.55元，暫為表現最好藍籌。

個別醫藥股造好，中生製藥(01177)曾升逾3%創新高；君實生物(01877)升逾半成創新高；開拓藥業(09939)急升一成二。康希諾(06185)急升一成。

投資者憂慮新冠痠情，受惠股卻落鑊，港視(01137)飆逾7%創五個月高；發盈喜的維達(03331)曾飆近9%創新高。

汽車股炒上，比亞迪股份(01211)升逾9%；長汽(02333)升逾半成；吉利(00175)及華晨(01114)均升2.5%。

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