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【異動股】樂遊復牌曾飆11% 或獲騰訊提有化

樂遊科技(01089)或獲騰訊(00700)提私有化，今早復牌曾升11.4%，高見3.22元，最新升6.9%報3.09元，成交1億元。

樂遊科技公布，售股股東及控股股東郁國祥於7月9日與潛在買方訂立終止契據，訂約方已同意終止新諒解備忘錄，而售股股東須向潛在買方全數退還誠意金。三方已停止就有關新可能股份出售事項之磋商，且將不會進行新可能股份
出售事項。

同時，公司又公布，郁國祥及公司與騰訊旗下全資附屬公司Tencent Mobility訂立獨家協議，內容有關公司可能被收購及私有化。

 

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