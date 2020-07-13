港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五收市全線上升，新冠肺炎疫苗測試結果正面，道指收升369點，納指再創新高。亞太股市今早向好，恒指上周五挫482點後，今早高開過百點。

恒指高開121點或0.47%，報25848。

國企指數高開36點，報10577。

騰訊(00700)低開1.1%，報540.5元。

阿里巴巴(09988)低開0.5%，報254元；美團(03690)低開1.5%，報205元。

友邦(01299)高開1.9%，報76.5元。

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