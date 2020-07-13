即巿股評 港股直擊

中國國務委員兼外長王毅上周四在中美智庫媒體論壇上致詞表示，中美兩國面臨（1979年1月1日）建交以來最嚴重的挑戰，當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人。他希望美方構建更為客觀冷靜的對華認知，制定更為理性務實的對華政策，並提出推動兩國關係走出困境、重回正軌的三項建議，包括激活和開放所有對話渠道；商定交往清單；聚焦和展開抗疫合作。

外長王毅就改善中美關係伸出橄欖枝，但外電報道，美國計劃因應《港區國安法》制裁香港，有國際銀行正檢視面臨制裁風險的客戶，中資銀行也研究應對方案。加上外號「國家隊」的社會保障基金理事會、國家集成電路基金等都預告減持，顯然為近期熱炒的A股降溫，上周五（10日）滬深A股應聲回軟，上證綜指錄得1.95%的逾三個月最大單日跌幅；恒指也跌了482點（1.84%），至25727的全周最低水平收市，按周則仍升354點或1.39%。

而美國總統特朗普當地時間上周五乘搭空軍一號專機前往佛羅里達州回答隨行記者提問時說，現在沒有考慮與中國商討第二階段貿易協議，兩國關係因為新冠病毒擴散已被嚴重破壞（severely damaged），他一再批評中國本來可以阻止疫情蔓延全球。記者追問第二階段貿易協議是否因此不會發生，侵侵則表示甚至沒有想過，他有很多其他問題考慮，並未完全抹煞第二階段貿易談判。

更值得注意的是，侵侵隻字不提引致中美關係進一步惡化的《港區國安法》，也沒有透露會不會一如外界預期，最遲本周便簽署《香港自治法案》（The Hong Kong Autonomy Act），讓華府可引用法案制裁參與損害香港自治及自由的中國官員，以至懲罰和相關官員有業務往來的金融機構。

7月8日「搏拳實錄」已指出，即使美國的《香港自治法案》正式生效，對港股也只會造成短暫衝擊，並估計恒指這隻「嚇大的牛」將繼續成長。不得不提的是，美國國務院11日發電郵警告身在中國的美國公民，他們可能在無法獲得美國領事服務或獲悉控罪詳情下被扣留及禁止出境，亦可能因為發送批評北京政府的電子訊息，而被國安人員扣留或遞解出境。華府也許是猜測一旦《香港自治法案》生效，北京可能作出的回應。看來，中美就《港區國安法》的交鋒，本周將升至更高層次。

然而，上周港股主板成交連續5日都超過約1778億元的10天平均，而恒指則在大成交額的配合，明顯升穿24900至25400點的成交量密集區，老徐已於上周一追long即月期指玩突破（見7月6及8日「搏拳實錄」）。與此同時，恒指上星期維持高企於1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上收市，短線或會借中美緊張關係消息而超買調整。不過，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數已連續兩日創去年2月27日以來最高水平，老徐打算若恒指回測24900至25400點的成交量密集區，便long call或short put「玩突破．2」。

老徐