港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五收市全線上升，美國疫情再升溫之際，治療新冠病毒藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好美股上周五氣氛。港股上周五急跌逾四百點後，「黑期」預示今早反彈。

道指上周五收報26075點，升369點或1.44%；納指連升第三日，再創紀錄新高兼收市新高，收報10617點，升69點或0.66%；Netflix獲高盛上調目標價，股價急升8.1%；標普500指數收報3185點，升幅1.05%。總結上星期，三大指數以納指升4%表現最好。

金融股造好，花旗集團周五升6.5%.，美國銀行及摩根大通均升5.5%，三家公司將於本周公布業績，為第二季季績展開序幕。

美國總統特朗普表示，美中關係已受到嚴重破壞，現時不會考慮與中國就第二階段貿易協議進行談判。

油價上周五高收，紐約期油及布蘭特期油都升超過2%，今早在亞洲時段偏軟。金價上周五收市下跌，交投最活躍的紐約8月期金連跌第二日，不過仍然企穩每盎斯1800美元關，年初至今為止，金價已上升超過一成八。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)上周五價格，與港股上日收市價比較，普遍上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.03元，較本港收市高0.63元；騰訊(00700)ADR收報545.77元，低0.73元；國壽(02628)ADR收報19.61元，高0.11元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報8.81元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報2.79元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報3.44元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.35元，高0.45元；聯通(00762)ADR收報4.64元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報2.32元，無升跌。

ADR港股比例指數報25787，較上周五恒指收市高60點或0.23%。「黑期」今早造好，最新升約200點於25890點附近。恒指上周五收市報25727，跌482點或1.84%。道指期貨最新報26073，升96點。

世衛表示，全球單日新增超過23萬宗新冠病毒確診個案，是出現疫情以來，單日確診新高。全球累計新冠病毒確診個案近1300萬宗，共有超過56.5萬人死亡。

紐約時報報道，伊朗和中國計劃簽署長達25年合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面，或令市場進一步憂慮美國和中國關係惡化。

焦點股份

百濟神州(06160)公布，以每股14.2308美元(約110.29港元)，配售1.46億股新股，集資額為20.8億美元(約160.8億港元)。配股價較上周五在納斯特的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%；亦較本港收市價119.3港元折讓7.6%；新股佔擴大後股本約12.54%。

神州控股(00861)發盈喜，預期截至6月底止中期盈利2億元，按年飆升757倍。

維達國際(03331)發盈喜，預期於截至6月底止上半年之經營溢利按年約增加100%，股東應佔溢利預計按年約增加108%，分別約為12.57億及9.13億元，主要是由於木漿價格低走及產品組合持續優化所致。

招商局港口(00144)發盈警，預期截至6月底止中期盈利跌逾70%。

廣汽集團(02238)公布今年首6個月累計汽車銷量為82.46萬輛，按年跌17.51%；單計6月，汽車銷量為18.66萬輛，按年跌1.26%。