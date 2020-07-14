即巿股評 港股直擊

全球感染新冠狀病毒個案又再上升，至今確診個案已逾1270萬例，累計死亡人數超過56萬人。然而，股市表現卻依舊硬淨，科技股為主的納指今年表現更已轉正數，累升18.3%。此外，內地A股今年表現亦見亮麗，滬深300、深證、創業板指數年初至今分別累漲16%、30.7%及54.5%。不過，除了官媒勸告股民要理性投資，敬畏市場。上周末，中國銀保監也表示，要嚴禁銀行險企參與場外配資，防資產泡沫。無疑，股市表現與實體經濟等基本因素脫鉤，加上進入無限QE時期，金融市場雖然是泡沫處處，但其實也是機遇處處。

泡沫經濟雖然沒有客觀的定義，但普遍都會認同的是，在泡沫經濟下的市場價值已遠超過其真實的價值，但即使價格已經很高，由於眾人預期價格會再升高，加上假性需求仍會極度旺盛，在貪婪戰勝恐懼下，繼續高追買進；這種「非理性」亢奮，形成「過多的資金，追逐有限的商品或資產」的現象，也令經濟結構出現嚴重的扭曲和失衡。因此，泡沫由開始到爆破前一段日子，無論股市、樓市、金市及商品都是最引人時刻。

對投資者而言，也應該視「泡沫」為一個中性名詞，既不代表睇好或睇淡。投資前輩常言：冇泡沫就像一潭死水，唔會有人注意；就如冇泡沫的啤酒唔好飲，冇泡沫的股市唔好玩。在泡沫醞釀期加入，膨脹期逐步獲利回吐，然後加入另一泡沫派對，一於沖個泡泡沐。

上周本欄提到，在自己太早沽出Tesla之後，已告戒自己「淡市莫估底，旺市莫估頂」。據彭博億萬富翁指數（Billionaires Index）顯示，在Tesla股價上周五（10日）再升11%之後，其老闆馬斯克（Elon Musk）財富再增61億美元，除了超越「股神」畢非德之外，也超過了甲骨文（Oracle）創辦人埃利森（Larry Ellison）及谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）。有些人會認為，這些科技股目前都是泡沫，但現實是股市很多時候都是「不合理」的，股價要不是偏高就是偏低。

泡沫瘋狂可維持日子幾耐，事前根本難以估計；因此，切記股市泡沫中太早睇淡係死罪的教訓。在非理性股票市場，賺錢就是硬道理，有智慧不如追隨趨勢。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）