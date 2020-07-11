即巿股評 港股直擊

科技股強勢沒法擋。納指周四(9日)再破頂見10578點，收漲0.53%，報10547點，道指和標普500指數則分別下跌1.39%及0.56%，可見投資者「貪新(經濟)厭舊」。

經濟數據似乎支持投資者的看法。美國勞工部公布截至7月4日的一周，首次申領失業救濟人數達131.4萬，雖優於預期的137.5萬，惟連續16個星期逾百萬人飯碗不保，加上持續申領失業救濟人數超過1800萬，顯示新冠肺炎肆虐給美國勞動力市場造成的衝擊之大，何況現時疫情尚未見頂，美國單日新增感染病例突破6萬大關，慘絕全球，反映早前經濟逐步重啟令病毒有機會擴散，即使不再實行嚴格的封鎖措施，就業市場相信也難完全回復正常，代表經濟復元無期。

實體經營環境欠佳，反成新經濟企業備受看好的契機，納指才能一直領漲，然而，其市底已有惡化跡象，與升勢殊不配合。

附【圖】所見，納指成份股股價高於50天線比率(中線市寬)及高於200天線比率(長線市寬)，自6月8日分別攀至頂峰90.54%和51.65%後輾轉回落，中線市寬調整幅度尤其矚目，周四報50.89%， 已重返4月底水平。

中長線市寬以往大部分時間都與納指亦步亦趨，市寬甚至不時起前瞻作用。今年1月16日，中長線市寬攀上71.61%及61.89%觸頂下滑，納指隨後在2月19日升到轉熊前的歷史高位9838點才掉頭急插。

目前中長線市寬與納指呈熊背馳，意味科企受捧並不全面，縱使指數近日屢創新高，惟反映內部質素的大市指標卻今非昔比，對升勢能否維持添上陰霾。

除了肺疫之外，投資者亦開始把焦點轉向下周起陸續出爐的上市公司第二季業績。根據路孚特(Refinitiv)的機構經紀商估計系統(IBES)資料，預測標指成份股企業盈利將按年下降超過40%，屬自2008年金融危機以來的季度盈利最大跌幅。

標指已逼近3200點，與2月下旬疫情爆發前相若，但經濟狀況未有明顯改善，於貨幣及財政措施刺激下，現時美股價值和經濟脫鈎，市場負面催化劑正在累積。

值得留意的是，美元於5月份起反覆轉弱，美滙指數下試96支持位，過去多年MSCI美國和MSCI新興市場指數比率與美滙指數關連系數甚高，兩者走勢大致同步。隨着美滙下行，該指數比率5月底由約3.14倍挫至2.8倍左右，顯示在美元弱勢時，美股有跑輸新興市場股市的趨勢。現水平美股已超買，短期上揚空間受限，與其高追，不如考慮新興市場比較合適，就算整體市況回軟，有「弱美元」這個保護罩，新興市場股票的跌幅估計相對溫和。

信報投資研究部

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