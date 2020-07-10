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【新股追蹤】宏力醫療管理暗盤升17% 易和國際漲65%

兩隻新股將於下周一(7月13日)掛牌，其中宏力醫療管理(09906)暗盤升17%。

耀才證券暗盤交易中心資料顯示，宏力醫療管理暗盤收報2.45元，較招股價2.1元，升0.35元或16.67%。一手2000股，未計手續費，賬面賺700元。

該股公開發售獲超額認購13.99倍，國際發售部分獲輕微超額認購。認購一手中籤率10%，抽45手穩獲一手。

GEM掛牌的易和國際控股(08659)，其暗盤收報0.66元，較招股價0.4元，升0.26元或65%。一手5000股，未計手續費，賬面賺1300元。

 

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