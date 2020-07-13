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高鑫零售(06808)主要於內地經營大賣場和商場，擁有「大潤發」及「歐尚」品牌。截至去年12月底止，集團於內地共有486間綜合性大賣場門店，總建築面積約1300萬平方米，其中70%和29.7%分別為租賃門店和自有物業門店。門店中約7.8%位於一線城市，16.5%位於二線城市，46.3%位於三線城市。

截至2019年12月底止，全年純利按年上升14.4%至28.3億元人民幣，總銷售收入微升0.5%至1018.68億元人民幣，來自銷售貨品的收入則減少4.5%至912.79億元人民幣。同期毛利增加2.4%至257.31億元人民幣，毛利率增加0.5個百分點至24.8%。集團持續致力優化產品組合，旗下雙品牌融合不斷深入，協同效應持續釋放，對毛利率繼續產生正面影響。

自2019年起，集團旗下的「大潤發」及「歐尚」門店開始整合，目前已完成整合兩個品牌的總部、供應鏈、商品結構及物流中心。今後「歐尚」總部費用將大幅下降，毛利率亦會提高。預期今年門店將重回正軌。旗下業務表現可進一步提升。

另外，高鑫自2017年起與阿里巴巴(09988)組成戰略聯盟，雙方合作發展O2O業務。目前阿里巴巴已為高鑫的主要股東，間接持股約20.98%。經過多年發展，高鑫已從創新零售的參與者，成為行業的領跑者。去年O2O總銷售營收按年增加近90%，預期線上業務的營收佔比將持續擴大。至於B2C業務，目前用戶數目逾3300萬，活躍用戶數亦達1000萬，店日均單量和客單價向上，有利整體業務持續發展。

績前股價或有炒作

新冠肺炎疫情令市民習慣在家中消費，因此造就不少新經濟股。高鑫零售與阿里合作兩年後，線上業務已達到規模化，成功結合新經濟元素。上半年業績料於8月上旬公布，值得憧憬，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期高鑫零售2020、2021及2022年每股盈利為0.329、0.377及0.418元人民幣，給予12個月目標價13.5港元，相當於今年預測市盈率37.1倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理