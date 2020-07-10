港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指下挫361點，加上A股受壓，拖累港股下挫逾三百點，失守兩萬六關，成交有1945.7億元。

北水流入再放慢，由上日74.5億元，降至28.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交

額相減計算)。

最多北水淨入個股為騰訊(00700)，全日有12.89億元；小米(01810)也有2.51億元淨買；金山軟件(03888)有2.09億元淨入；但中芯(00981)有1.74億元淨沽；舜宇(02382)也有1.47億元淨走，上述兩股為北水淨沽個股；中軟國際(00354)、美團(03690)及中興(00763)亦分別有4640萬元、4348萬和213萬元淨沽。

建行(00939)也有2.54億元淨買；但中信證券(06030)也有1.39億元淨沽；國壽(02628)也有1.2億元淨沽。

汽車股比亞迪(01211)有9544萬元淨買；吉利(00175)有5940萬元淨入。

此外，維亞生物(01873)有1.28億元淨買；微創醫療(00853)也有3168萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、美團、建行、中信証券、金山軟件、吉利、國壽

及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、小米、微創、美團、比亞迪、維亞生物、舜宇、中軟

國際及中興。