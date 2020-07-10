港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，納指尋頂，道指則挫逾300點。港股今日隨A股回吐，熱炒板塊科技和中資金融股回吐，資金轉戰新股。

恒指低開278點，甫開表現改善，跌幅曾縮至72點，見26137點全日高，一度重上250天線(約26064點)，惟A股跌幅擴大，拖累恒指上午最多跌351點，中午跌307點。午後跌幅擴大，曾插639點，見25570點全日低，尾段略喘穩。恒指收報25727點，跌482點或1.8%，為一周最低。大市今日下跌股份比例68%，上升股份比例32%。

總結全周，恒指周二(7日)衝上至26782點後回落，全周埋單升354點或1.4%；兩周累飆1177點或4.8%。

國企指數報10541點，跌240點或2.2%。

大市成交額1945.69億元。

即月期指收市跌551點或2.1%，報25695，低水32點。

A股回吐，滬指吐1.95%，失守3400點，終止8連升；深成指跌0.61%。

美國道指期貨最新跌190點，報25380。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌1.8%；滙控(00005)跌1.9%；友邦(01299)跌1.8%；港交所(00388)創新高後倒跌1.8%。相反，吉利(00175)升3.9%，全周飆24.3%，兩周累飆39.2%；新世界(00017)升1.8%。

焦點板塊

科技股：科技龍頭回吐，騰訊(00700)吐2.9%；阿里巴巴(09988)吐2.4%；京東(09618)吐2.1%；美團(03690)創新高後低收0.8%；網易(09999)跌1.3%；小米(01810)事隔近兩年重返17元之招股價，收市僅升0.2%，報17.02元。二線科網手遊股續見炒作，神州控股(00861)升9.7%；中軟國際(00354)再升4.1%；創夢天地(01119)升8.5%；移卡(09923)續創新高，收市升5.5%。特朗普政府打算本周敲定禁止美國政府使用包括華為和中興(00763)等5家中資企業產品，拖累手機及5G股大致受壓。舜宇(02382)吐4.1%；瑞聲(02018)跌2.5%；丘鈦(01478)跌3.2%；通達(00698)挫5.2%；信利(00732)吐5.2%。另外中興跌4.7%；鐵塔(00788)挫3.7%。

中資金融股：內地股市今早回吐，中資券商股亦下跌，光大證券(06178)上月淨利潤大近98.5%，但昨日錄北水淨走1901萬元，收市插9.1%；海通(06837)挫半成；中信建投(06066)跌3.5%；中國銀河(06881)跌6.4%；招商證券(06099)跌6.9%；中信証券(06030)跌3.7%；中金公司(03908)跌3.6%。內險方面，社保基金擬減持人保A股不超過已發行股本2%，人保H股(01339)插7.9%，其A股(601319.SH)挫7.39%，旗下中國財險(02328)挫7.3%。另外，國壽(02628)吐6.7%；平保(02318)跌2%；新華保險(01336)跌5.4%。

醫藥股：多股逆市走高，中生製藥(01177)創新高，收市升2%；石藥(01093)升0.9%；三生製藥(01530)附屬下周科創板招股，股價升3.6%；李氏大藥廠(00950)擬分拆眼科藥品業務上市，股價飆23%；微創醫療(00853) 和復宏漢霖(02696)，收市分別升3.5%和11.2%；先健科技(01302)升8.7%；君實生物(01877)「除B」，收市升4.2%。不過，阿里健康(00241)遭雲鋒基金配售上板，減持1.369億股，股價挫5.7%，成交額達51.79億元。

焦點股份

新股：7隻新股掛牌，歐康維視生物(01477)收報37元，較招股價高1.52倍，不計手續費，一手賺11170元。思摩爾國際(06969)收報31元，較招股價高1.5倍，一手賺18600元。永泰生物(06978)收報15.48元，較招股價高40.7%，一手賺4480元。綠城管理(09979)收報3.25元，較招股價高三成，一手賺750元。正榮服務(06958)收報5.6元，較招股價高23.1%，一手賺1050元。虎視傳媒(01163)收報1.07元，較招股價高24.4%，一手賺525元。創業板中國蜀塔(08623)收報0.217元，較招股價低27.7%，一手蝕830元。

思捷(00330)：維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵成為思捷最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事，思捷復牌後抽升，收市飆67%。

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